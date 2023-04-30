В Twitter появится возможность платить за чтение статей поштучно

Илон Маск в своем Twitter-аккаунте анонсировал появление новой функции на платформе. Пользователи смогут приобретать доступ к статьям поштучно, не тратясь на месячную подписку.
Глава соцсети написал, что с мая Twitter позволит СМИ взимать плату с пользователей за статью «одним щелчком мыши». Благодаря этому читателю не придется тратиться на подписку, если он хочет прочитать одну отдельную статью.
Выгода для издателя заключается в том, что пользователи без подписки будут платить более высокую цену в пересчете на каждую статью.
«Это должно создать ситуацию win-win как для медийных организаций, так и для общественности», — отметил миллиардер.
В Twitter продолжают появляться новые функции после прихода Илона Маска на должность гендиректора компании. В прошлом месяце платформа запустила платную подписку Twitter Blue для пользователей во всем мире. Ее стоимость составляет $7 в месяц при годовой оплате и $8 — при ежемесячной.
Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock
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