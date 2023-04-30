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В Twitter появится возможность платить за чтение статей поштучно

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Илон Маск в своем Twitter-аккаунте анонсировал появление новой функции на платформе. Пользователи смогут приобретать доступ к статьям поштучно, не тратясь на месячную подписку.

В Twitter появится возможность платить за чтение статей поштучно

Глава соцсети написал, что с мая Twitter позволит СМИ взимать плату с пользователей за статью «одним щелчком мыши». Благодаря этому читателю не придется тратиться на подписку, если он хочет прочитать одну отдельную статью.

Выгода для издателя заключается в том, что пользователи без подписки будут платить более высокую цену в пересчете на каждую статью.

«Это должно создать ситуацию win-win как для медийных организаций, так и для общественности», — отметил миллиардер.

В Twitter продолжают появляться новые функции после прихода Илона Маска на должность гендиректора компании. В прошлом месяце платформа запустила платную подписку Twitter Blue для пользователей во всем мире. Ее стоимость составляет $7 в месяц при годовой оплате и $8 — при ежемесячной.

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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