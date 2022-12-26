Илон Маск оценил угрозу банкротства Twitter

Карина Пардаева
Глава Twitter Илон Маск оценил риски банкротства для соцсети. Компании не грозит банкротство, но при этом она находится вне зоны безопасности. Команде предстоит еще много работы.
Илон Маск оценил угрозу банкротства TwitterКарина Пардаева
- В конце октября Маск купил социальную сеть, после этого Twitter Inc. перестала быть публичной компанией. Тогда же предприниматель стал беспокоиться по поводу возможного банкротства компании.
- Два месяца спустя команда Маска начала поиск инвесторов для Twitter, которые купят акции компании по цене $54,20 за штуку. По такой же стоимости их покупал сам предприниматель.
- В декабре Илон Маск предложил подписчикам решить его судьбу на посту главы соцсети. 57,5% пользователей проголосовали за его уход с поста главы компании. Маск обещал сделать так, как решат пользователи. Всего в опросе приняли участие 17,5 млн человек.
Фото на обложке: Phil Pasquini /
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