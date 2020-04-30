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Twitter поделится своими данными о коронавирусе с учеными и IT-разработчиками

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Twitter предоставит ученым и IT-разработчикам доступ к данным о десятках миллионов ежедневных публичных твитов о COVID-19, которые они могут использовать для изучения распространения заболевания или отслеживания дезинформации. Об этом сообщается на сайте компании.

Twitter поделится своими данными о коронавирусе с учеными и IT-разработчиками

«Разговоры, происходящие в Twitter, крайне содержательны и могут помочь миру лучше понять пандемию COVID-19», — отмечается в публикации.

В Twitter сообщили, что такой доступ могут также получить пользователи, работающие в области кризисного управления, реагирования на ЧС или коммуникации в сообществах, а также те, кто разрабатывает инструменты обработки данных, чтобы помочь научному сообществу изучать COVID-19.

В сообщении также говорится, что любой разработчик или исследователь с подтвержденной учетной записью в Twitter может подать заявку на доступ к конечной точке потока сообщений о COVID-19, но они должны соответствовать ряду требований, включая тот, что сценарий использования служит «общественному благу».

Заявители также должны будут объяснить, как они планируют защищать конфиденциальность и безопасность людей, к чьим сообщениям у них будет доступ.

Фото: Unsplash

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30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

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30 апреля 2020

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