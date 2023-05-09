Twitter начнет удалять неактивные учетные записи

Twitter начнет удалять аккаунты пользователей, которые не проявляли активности на протяжении последних нескольких лет, заявил владелец соцсети Илон Маск. Бизнесмен указал, что пользователи могут столкнуться со снижением числа подписчиков.

По словам Маска, учетные записи не станут удалять безвозвратно, а будут архивировать. При этом предприниматель не указал, как пользователям получить доступ к удаленным аккаунтам.

В соглашении Twitter прописано, что пользователь должен быть активен в течение 30 дней по крайней мере один раз. В противном случае его аккаунт может быть удален.

Ранее Twitter начал избавляться от синих значков верификации. По словам Маска, способ их получения был коррумпированным.

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