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Роскомнадзор частично снял ограничения с Twitter

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

С Twitter частично сняли ограничения, введенные за «неудаление противоправного контента». Заявление об этом в понедельник выпустил Роскомнадзор. Соцсеть будет работать в России, но с замедлением трафика.

Роскомнадзор частично снял ограничения с Twitter

Модераторы Twitter удалили 91% запрещенной, по мнению Роскомнадзора, информации – свыше 5 тысяч материалов. Неудаленными остаются еще 563 материала, заявили в Роскомнадзоре.

«Для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)», – подчеркнули в ведомстве, хотя руководство Twitter просило полностью снять ограничения, сказано в заявлении Роскомнадзора.

10 марта российские власти ввели в отношении Twitter ограничения за «неудаление противоправного контента»: трафик соцсети замедлили, что сделало доступ к ней проблематичным.

«Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению. Руководство соцсети высказало готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с Роскомнадзором», – добавили в Роскомнадзоре.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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