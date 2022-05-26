Twitter получил $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия выпустили совместное заявление по делу Twitter: соцсеть заплатит $150 млн из-за разглашения персональных данных своих пользователей.

Руководство Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводило в заблуждение пользователей по поводу использования персональных данных.

По данным ведомств, соцсеть использовала номера телефонов и адреса электронной почты пользователей, которыми те делились в целях безопасности, для таргетинга. Это затронуло более 140 млн пользователей Twitter, сообщила председатель Федеральной торговой комиссии Лина Хан.

Twitter также будет должен будет разработать программу для обеспечения конфиденциальности данных и информационной безопасности и отчитываться о создании любых продуктов или услуг, собирающих личные данные пользователей. Кроме того, компания займется регулярными проверками системы безопасности данных.

Сооснователь Twitter Джек Дорси 25 мая официально ушел из совета директоров соцсети. Ему принадлежит 2,4% акций компании, которые он планирует включить в сделку по покупке соцсети Илоном Маском.

Фото на обложке: Unsplash