В Twitter появятся сообщества и платная подписка на эксклюзивный контент

Twitter готовит новые функции для подписчиков. Возможность создания групп и функция платной подписки на особый контент были анонсированы представителями соцсети во время презентации для инвесторов «День аналитика Twitter 2021».
Функция создания сообществ (Communities) позволит пользователям запускать группы, такие же как в Facebook, вступать в другие объединения по интересам и комментировать события сообщества.
Фото: скриншот презентации в рамках «Дня аналитика Twitter 2021»
Разрабатывается также платная подписка Supper Follows. Владельцы аккаунтов будут открывать доступ подписчикам к эксклюзивному контенту, без оплаты твиты не будут видны. Кроме того, рассматривается возможность сбора платы за рассылку новостей.
Стоимость подписки пока не озвучивается (как и сроки запуска новшеств), но на одном из слайдов в презентации руководителей отдела продуктов Кайвон Бейкпур и руководителя отдела дизайна и исследований Дантли Дэвис указывается сумма в $4,99 в месяц.
Фото: скриншот презентации в рамках «Дня аналитика Twitter 2021»
В рамках презентации гендиректор TwitterДжек Дорси заявил, что компания ожидает увеличения общего годового дохода более чем вдвое, до $7,5 млрд или выше в 2023 году.
Фото на обложке: AlesiaKan / Shutterstock
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