Twitter разрабатывает функцию совместного постинга

Формат совместных постов уже есть в ряде соцсетей, но в Twitter’е функция пока официально не анонсирована, хотя представители компании подтвердили, что «изучают» ее возможности.

В ответ на запрос комментария от TechCrunch спикер из Twitter сообщил, что в настоящее время компания действительно работает над функционалом совместного постинга, но отказался рассказать больше об этой функции, планах компании на нее или конкретной дате запуска.

Разговоры о создании постов в формате Collaborations начались после того, как эту функцию «откопал» в коде приложения независимый технический аналитик и разработчик мобильных сервисов Алессандро Палуцци.

В процессе своих «раскопок» он выяснил, как будут отображаться аватары при совместном постинге, а также сообщил, что партнерские сообщения будут возможны только после подтверждения поста обеими сторонами.

Инициатор размещения сообщения должен будет прислать запрос на «совместное владение» твитом, а затем дождаться подтверждения. Таким образом, пользователи не просто отмечают кого-то в посте, а именно выпускают обоюдное заявление.

Авторы TechCrunch считают, что эта функция была разработана для возможности сотрудничества блогеров и брендов, которые могли бы делать общий вовлекающий контент на базе созданных пользователями постов.

Судя по всему, руководство Twitter’а ищет варианты монетизации платформы. У соцсети есть ряд брендов-рекламодателей, которым эта функция могла бы пригодиться.

Могут ею заинтересоваться и известные персоны, пользователи с большим количеством подписчиков, «лидеров мнений» Twitter. И новый функционал может объединить эти две целевые группы в рамках нового формата сотрудничества.

Помимо совместной генерации контента пользователями и брендами, ожидаемую функцию можно будет использовать для публикации заявлений от объединившихся в рамках каких-то проектов организаций, ведомств, предприятий.

Также совместный постинг актуален для продвижения контента, создаваемого несколькими авторами (подкасты, информационные ленты и др.).

Фото на обложке: Oleg Magni / Pexels