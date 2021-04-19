«Первыми из брендов»: у Ozon появился свой TikTok-хаус

Российский маркетплейс Ozon в честь своего дня рождения запустил коллаборацию с TikTok-хаусом XO Team. В рамках партнёрства жители дома будут обустраивать жильё и покупать все необходимые товары и услуги, пользуясь приложением Ozon и публикуя результаты в TikTok.

Специально для коллаборации участники XO Team Ева Миллер и Гэри Грей написали трек «Обустрою свой OZONZONDOM», который тиктокеры будут использовать в своих роликах, гласит пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU. В проекте также поучаствуют художники из проекта Ozon Ballon, которые создадут для дома брендированную зону.

Коллаборация будет состоять из нескольких этапов: в стартовую неделю пройдёт челлендж #ozonzondom. Первые видео снимут сами участники дома. В ходе челленджа пользователи TikTok смогут показать различные вещи из своего дома, которые можно найти на маркетплейсе.

Всего за месяц у участников дома должно будет выйти около 400 единиц контента, при этом Ozon пообещал им конвертацию лайков в бонусные баллы маркетплейса. Закончится проект большой вечеринкой: на ней блогеры поделятся своими приобретениями на Ozon за месяц.

«Мы выбрали TikTok в качестве канала коммуникации с молодым поколением потому что его представители часто пользуются соцсетью, а нам есть, что им предложить. Поэтому день рождения Ozon решил встречать в компании «сверстников» — нам исполняется 23 года, а жителям дома около 20 лет. К тому же XO Team разделяет наши ценности — искренность и открытость. Тиктокеры помогут рассказать об огромном ассортименте площадки — челлендж покажет, что найти самые разнообразные предметы из дома можно на Ozon, а также поддержит наше новое направление «Ozon.Услуги», — заявил Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon.

Разработкой креативной идеи для кампании занимается агентство BBDO Group. По словам управляющего директора агентства Владлены Обуховой, в современных условиях даже самым продвинутым брендам непросто выбрать формат продвижения в соцсетях. «Встроиться в относительно новый TikTok, да еще и первым в категории опробовать новый формат, особенно трудно. Я рада, что наша Мастерская новых медиа помогла Ozon обрести свой TikTok-дом. И уверена, что пользователи оценят креатив и с удовольствием присоединятся к челленджу», — заявила Обухова.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба Ozon.