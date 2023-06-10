Uber анонсировал новые «зеленые» функции — скидки на эко-поездки и карту заправок электрокаров

Компания Uber представила ряд новых мер по обеспечению экологической безопасности услуг такси и Uber Eats. Среди них — рекомендации водителям, когда и где лучше заряжать электромобили, скидки на поездки на электромобилях в аэропорты и обратно, а также поиск ресторанов, перешедших на экологичную упаковку.
Генеральный директор компании Дара Хосровшахи заверил, что Uber хочет сделать «зеленый» переход «абсолютно легким» для водителей: «Каждый должен иметь возможность вести образ жизни с низким уровнем выбросов. Я считаю, что свести выбросы к нулю - это определяющая задача нашего поколения».
Хороший ход в этом направлении — приобретение элекромобиля, но многим водителям Uber эта мысль не близка: они опасаются высоких первоначальных затрат и постоянной тревоги по поводу поиска зарядных станций.
Для решения этих проблем компания Uber представила специальный EV hub в своем приложении: в нем водители смогут получить всю необходимую информацию о ближайших поинтах подзарядки, обсуживаемых моделях, доступных мощностях и ценах.
Обновления также позволят водителям подключать приложение Uber к своему автомобилю и получать рекомендации в режиме реального времени (исходя из данных о заряде аккумулятора) — когда планировать перерыв в работе для подзарядки.
Uber также планирует запустить функцию оценки маршрута на «соответствие заряду батареи» (водителям покажут только те поездки, на которые хватит энергии автомобиля), проводит мероприятия с тест-драйвом электрокаров и обещает доплачивать $1 за каждую поездку на электромобиле (финансовая мотивация перехода на «зеленые» модели машин).
В попытке стимулировать переход на «зеленый» режим, Uber поощряет не только водителей, но и пользователей такси. Компания внедряет функцию «зеленого бордюра» в аэропортах, что позволит назначать более низкие тарифы на поездки в зоны вылета/прилета, которые составляют 15% бизнеса Uber.
Клиенты также смогут в приложении просматривать статистику, которая показывает выбросы, которых они избежали, катаясь на электромобилях.
Обновления в области устойчивого развития коснутся и Uber Eats: к 2040 году все курьеры на платформе будут ездить на автомобилях с нулевым уровнем выбросов, а к 2030 году все рестораны будут использовать экологичную упаковку. Клиенты смогут отфильтровывать рестораны, использующие экологичную упаковку, в приложении.
Все эти нововведения необходимы компании, давшей обязательства стать полностью экологичной к 2025 году в Лондоне, к 2030 году — в Европе и Северной Америке, а к 2040 году — во всем мире.
Фото на обложке: Unsplash
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