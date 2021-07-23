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Владимир Зеленский ввел санкции против главы Wildberries Татьяны Бакальчук

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Маркетплейс запустился на Украине меньше года назад.

Владимир Зеленский ввел санкции против главы Wildberries Татьяны Бакальчук

Решение совета национальной безопасности и обороны Украины, подписанное Зеленским, опубликовано на сайте президента Украины.

Также под санкции попали совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, IT-директор Wildberries Андрея Ревяшко и Алексей Кузменко.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России с состоянием $13,1 млрд.

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Фото: «Фотострана»

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