Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Маркетплейс запустился на Украине меньше года назад.
Решение совета национальной безопасности и обороны Украины, подписанное Зеленским, опубликовано на сайте президента Украины.
Также под санкции попали совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, IT-директор Wildberries Андрея Ревяшко и Алексей Кузменко.
Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.
Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России с состоянием $13,1 млрд.
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