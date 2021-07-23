Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Маркетплейс запустился на Украине меньше года назад.

Решение совета национальной безопасности и обороны Украины, подписанное Зеленским, опубликовано на сайте президента Украины.

Также под санкции попали совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, IT-директор Wildberries Андрея Ревяшко и Алексей Кузменко.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной в России с состоянием $13,1 млрд.

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Фото: «Фотострана»