Google создал фонд для поддержки украинских стартапов

Google объявил о создании фонда для поддержки технологических стартапов из Украины. Его объем составит $5 млн. Средства выделят без долевого участия Google в капиталах компаний.
Фонд займется финансированием украинских стартапов, говорится в блоге Google.
Объем фонда составит $5 млн. Средства распределят между стартапами из Украины без долевого участия Google. Компании также получат менторство Google и поддержку продуктов. Как будет проходить отбор кандидатов не уточняется.
«Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и закладывать основу для восстановления экономики», – сказано в сообщении Google.
Помимо финансирования, Google предоставит свое пространство в Варшаве в качестве временного офиса для уехавших из Украины стартапов. Несколько компаний уже работают в кампусе, отметили в Google.
По информации Google, в Украине работают около 2 тыс. стартапов. 126 из них с начала 2021 года привлекали венчурное финансирование.
Фото на обложке: Elzbieta Krzysztof /
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