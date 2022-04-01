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Google создал фонд для поддержки украинских стартапов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google объявил о создании фонда для поддержки технологических стартапов из Украины. Его объем составит $5 млн. Средства выделят без долевого участия Google в капиталах компаний.

Google создал фонд для поддержки украинских стартапов

Фонд займется финансированием украинских стартапов, говорится в блоге Google.

Объем фонда составит $5 млн. Средства распределят между стартапами из Украины без долевого участия Google. Компании также получат менторство Google и поддержку продуктов. Как будет проходить отбор кандидатов не уточняется.

«Эта практическая поддержка призвана помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и закладывать основу для восстановления экономики», – сказано в сообщении Google.

Помимо финансирования, Google предоставит свое пространство в Варшаве в качестве временного офиса для уехавших из Украины стартапов. Несколько компаний уже работают в кампусе, отметили в Google.

По информации Google, в Украине работают около 2 тыс. стартапов. 126 из них с начала 2021 года привлекали венчурное финансирование.

Фото на обложке: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock

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