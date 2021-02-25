Ультиматум Цукерберга сработал: Австралия смягчила закон о плате Facebook и Google за новости

Австралийский парламент одобрил новый закон для медиарынка, обязывающий Facebook и Google платить медиакомпаниям за их контент на своих платформах. Инициированный летом 2020 года законопроект был принят в смягченном варианте после фактически ультиматума Марка Цукерберга, заблокировавшего все новости в своей соцсети для австралийских пользователей.

Парламент Австралии поддержал законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ, который обязывает цифровые платформы платить СМИ за контент. Об этом в четверг сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

По его словам, новый закон устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами.

«Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают, <…> а также создаст условия для ведения добросовестных переговоров и справедливого арбитражного процесса разрешения споров», — указал Фрайденберг в своем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

При этом новый кодекс «поощряет коммерческие переговоры вне правового поля, регулируемого кодексом».

«Правительство с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый как американской корпорацией Google, так и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ», — отметил казначей.

Ранее сообщалось, что Google заключила соглашения об оплате новостей с ведущими медиакомпаниями Австралии, телеканалами и рядом небольших изданий. Позднее об аналогичном решении сообщили в Facebook.

Стоит отметить, что законопроект принят в смягчённом варианте — чиновники согласились в некоторых случаях освобождать Facebook или Google от обязательной платы за новостной контент, если медиагиганты докажут, что внесли «значительный вклад» в австралийскую медиаиндустрию.

Кроме того, был увеличен срок, отведённый на переговоры представителей цифровых платформ и СМИ. Произошло это после того, как Марк Цукерберг решил удалить все новости из лент австралийских пользователей, а Google пригрозил оставить Австралию без поиска. После цифровые гиганты и власти Австралии снова вернулись за стол переговоров.

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