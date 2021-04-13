В IDС назвали драйверы роста рынка устройств для «умного дома»

Спрос на «умные колонки» в Европе и России вырос в конце 2020 года. Аналитики IDС назвали оновные драйверы роста.

В четвёртом квартале 2020 года в Европе было отгружено 41,3 млн устройств «умного дома», что на 12,2% больше аналогичного периода 2019 года, гласит отчёт аналитической компании IDС.

«Умные колонки» показали уверенный рост, особенно в России с постоянно растущей популярностью местных производителей»,— отметил старший аналитик IDС по устройствам «умного дома» Ян Преносил. Он также заявил, что рынок «умных» устройств в Центральной и Восточной Европе вырос на 6,4%, драйвером роста стали продажи видеооборудования

В 2020 году «Яндекс» представил колонку «Яндекс.Станция Макс» с голосовым помощником «Алиса», также свою колонку с голосовым помощником «Маруся» выпустила компания Mail.ru.

Всего же, согласно отчёту, рынок колонок в Европе вырос на 11,9% и занял 28% общего рынка «умных устройств»: за последний квартал 2020 года было реализовано 25,3 млн единиц данной категории. Лидерские позиции в Старом Свете заняли устройства от Amazon и Google.

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Фото: malpetr / Depositphotos