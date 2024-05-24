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Истории

Crunchbase: технологии умного дома перестали привлекать инвестиции

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

За последние годы многие разработчики технологий умного дома либо закрылись, либо не смогли преуспеть. Таких компаний становится все больше — и на это реагируют инвесторы.

Для технологий умного дома текущий год может стать худшим как минимум за последние 10 лет. С начала года компании в этой сфере привлекли менее $100 млн по сравнению с рекордными $2,05 млрд в 2022 году.

Crunchbase: технологии умного дома перестали привлекать инвестиции

Компании в сфере умных домов продолжают закрываться.

Ранее в этом месяце Brilliant сообщила, что уволила весь персонал и ищет покупателя. Компания из Сан-Матео, штат Калифорния, разрабатывает настенную систему управления освещением, дверными звонками, замками, камерами и другими домашними системами. Она была основана в 2015 году и привлекла $64 млн финансирования.

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Месяцем ранее производитель умного стекла для зданий View объявил, что становится частной компанией и подает заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. До выхода на биржу в 2021 году View привлек более $1,8 млрд.

В конце прошлого года бывший единорог Veev, который предлагал панельные дома с системами домашней автоматизации, закрылся и продал свои активы строительной компании и давнему инвестору Lennar.

Некоторые все же получают финансирование

По данным Crunchbase, в этом году американские компании в категориях «умный дом» и «умное здание» привлекли менее $100 млн. Для них 2024 год может стать худшим с точки зрения годового объема инвестиций и количества сделок как минимум за последние 10 лет.

Финансирование американских стартапов в сферах умных домой и умных зданий. Инфографика: Crunchbase

Однако стартапы все же получают финансирование. Например, в апреле прошло два крупных раунда. 

  • Quilt из Кремниевой долины, производящая электрические тепловые насосы, которые позволяют регулировать температуру в каждой комнате, привлекла $33 млн в раунде серии А.
  • Kode Labs из Детройта, разработчик платформы для управления энергопотреблением зданий, получил $30 млн в рамках серии B.

Помимо этого, прошло несколько более мелких раундов на посевной и ранних стадиях.

  • Платформа OliverIQ из Сэнди, штат Юта, которая предлагает «умный дом как услугу», привлекла $5,8 млн во втором раунде.
  • Разработчик умного диффузора Perfumeo из Купертино, штат Калифорния, получил $1 млн посевного финансирования.

Умные дома не завоевали широкую популярность

Технологии умного дома попали в число тех, что внедряются гораздо медленнее, чем ожидали первые игроки на рынке.

Концепция умного дома довольно проста: это дом, в котором освещением, отоплением и электронными устройствами можно управлять удаленно с помощью телефона или компьютера с доступом в интернет. Кажется, что такую идею легко продать, поскольку большинство людей владеют подключенными устройствами и заинтересованы в инструментах, которые упрощают повседневную жизнь.

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Эти компании процветали во время пандемии. Что с ними сейчас?

По оценкам, сегодня — спустя десятилетия внедрения инноваций — у 85% американцев есть хотя бы одно устройство умного дома, что на первый взгляд звучит не так плохо. Однако если исключить смарт-телевизоры и стриминговые устройства, уровень внедрения резко снижается. Только у 15% домохозяйств есть крупный умный прибор, такой как холодильник или плита, и лишь у 14% — подключенный термостат.

Проблему может решить универсальная платформа

Как стимулировать более широкое внедрение технологий умного дома?

Как считают в OliverIQ, проблема в том, что «у потребителей становится все больше подключенных устройств, а также слишком много отдельных приложений для управления ими». Стартап надеется улучшить ситуацию с помощью приложения, где можно контролировать сразу несколько домашних систем.

Kode Systems использует аналогичный подход, но фокусируется на более крупных коммерческих зданиях. Компания предлагает SaaS-платформу, которая помогает снизить выбросы углекислого газа и затраты на электроэнергию.

Источник.

Фото на обложке: RossHelen / Shutterstock

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