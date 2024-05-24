Crunchbase: технологии умного дома перестали привлекать инвестиции

Для технологий умного дома текущий год может стать худшим как минимум за последние 10 лет. С начала года компании в этой сфере привлекли менее $100 млн по сравнению с рекордными $2,05 млрд в 2022 году.

За последние годы многие разработчики технологий умного дома либо закрылись, либо не смогли преуспеть. Таких компаний становится все больше — и на это реагируют инвесторы.

Компании в сфере умных домов продолжают закрываться.

Ранее в этом месяце Brilliant сообщила, что уволила весь персонал и ищет покупателя. Компания из Сан-Матео, штат Калифорния, разрабатывает настенную систему управления освещением, дверными звонками, замками, камерами и другими домашними системами. Она была основана в 2015 году и привлекла $64 млн финансирования.

Месяцем ранее производитель умного стекла для зданий View объявил, что становится частной компанией и подает заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. До выхода на биржу в 2021 году View привлек более $1,8 млрд.

В конце прошлого года бывший единорог Veev, который предлагал панельные дома с системами домашней автоматизации, закрылся и продал свои активы строительной компании и давнему инвестору Lennar.

Некоторые все же получают финансирование

По данным Crunchbase, в этом году американские компании в категориях «умный дом» и «умное здание» привлекли менее $100 млн. Для них 2024 год может стать худшим с точки зрения годового объема инвестиций и количества сделок как минимум за последние 10 лет.

Финансирование американских стартапов в сферах умных домой и умных зданий. Инфографика: Crunchbase

Однако стартапы все же получают финансирование. Например, в апреле прошло два крупных раунда.

Quilt из Кремниевой долины, производящая электрические тепловые насосы, которые позволяют регулировать температуру в каждой комнате, привлекла $33 млн в раунде серии А.

из Кремниевой долины, производящая электрические тепловые насосы, которые позволяют регулировать температуру в каждой комнате, привлекла $33 млн в раунде серии А. Kode Labs из Детройта, разработчик платформы для управления энергопотреблением зданий, получил $30 млн в рамках серии B.

Помимо этого, прошло несколько более мелких раундов на посевной и ранних стадиях.

Платформа OliverIQ из Сэнди, штат Юта, которая предлагает «умный дом как услугу», привлекла $5,8 млн во втором раунде.

из Сэнди, штат Юта, которая предлагает «умный дом как услугу», привлекла $5,8 млн во втором раунде. Разработчик умного диффузора Perfumeo из Купертино, штат Калифорния, получил $1 млн посевного финансирования.

Умные дома не завоевали широкую популярность

Технологии умного дома попали в число тех, что внедряются гораздо медленнее, чем ожидали первые игроки на рынке.

Концепция умного дома довольно проста: это дом, в котором освещением, отоплением и электронными устройствами можно управлять удаленно с помощью телефона или компьютера с доступом в интернет. Кажется, что такую идею легко продать, поскольку большинство людей владеют подключенными устройствами и заинтересованы в инструментах, которые упрощают повседневную жизнь.

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Эти компании процветали во время пандемии. Что с ними сейчас?

По оценкам, сегодня — спустя десятилетия внедрения инноваций — у 85% американцев есть хотя бы одно устройство умного дома, что на первый взгляд звучит не так плохо. Однако если исключить смарт-телевизоры и стриминговые устройства, уровень внедрения резко снижается. Только у 15% домохозяйств есть крупный умный прибор, такой как холодильник или плита, и лишь у 14% — подключенный термостат.

Проблему может решить универсальная платформа

Как стимулировать более широкое внедрение технологий умного дома?

Как считают в OliverIQ, проблема в том, что «у потребителей становится все больше подключенных устройств, а также слишком много отдельных приложений для управления ими». Стартап надеется улучшить ситуацию с помощью приложения, где можно контролировать сразу несколько домашних систем.

Kode Systems использует аналогичный подход, но фокусируется на более крупных коммерческих зданиях. Компания предлагает SaaS-платформу, которая помогает снизить выбросы углекислого газа и затраты на электроэнергию.

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