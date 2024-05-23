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Истории

Эти компании процветали во время пандемии. Что с ними сейчас?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

В 2020 году мы столкнулись с пандемией, которая полностью изменила нашу повседневную жизнь. Спустя четыре года некоторые по-прежнему работают удаленно, но все остальное вернулось к норме — это касается и акций компаний, которые больше всего выиграли от локдауна.

Рассказываем, как обстоят дела у Zoom, DocuSign, Peloton и других бенефициаров пандемии.

Эти компании процветали во время пандемии. Что с ними сейчас?

На прошлой неделе в заголовки новостей попали Zoom, DocuSign и Peloton — будто сейчас 2020 год, и пандемия в самом разгаре. Однако в отличие от тех времен новости в основном негативные.

  • Рост доходов Zoom замедлился до 3% год к году. В 2023 году компания даже призвала сотрудников вернуться в офисы.
  • Появились слухи, что DocuSign могут поглотить частные инвесторы.
  • Производитель тренажеров Peloton объявил о рефинансировании с целью избежать «денежного кризиса».

И это не единственные компании, которые были любимцами фондового рынка во время пандемии, а в последнее время переживают трудности.

Как с 2020 года изменилась стоимость акций компаний, которые процветали во время пандемии. Инфографика: Sherwood News

Стоимость акций всех шести компаний, выигравших от пандемии, значительно снизилась по сравнению с пиком в 2020 году, поскольку инвесторы оказались в реальности, которая не совсем соответствует завышенным ожиданиям «новой нормы».

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Акции BioTech-компании Moderna, разработавшей вакцину против COVID-19 и сыгравшей ключевую роль в возвращении людей к нормальной жизни, упали более чем на 1700%, поскольку спрос на ее продукты снизился. А интернет-магазин Wayfair, специализирующийся на товарах для дома, теперь открывает традиционные магазины в попытке возобновить рост.

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Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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