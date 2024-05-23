В 2020 году мы столкнулись с пандемией, которая полностью изменила нашу повседневную жизнь. Спустя четыре года некоторые по-прежнему работают удаленно, но все остальное вернулось к норме — это касается и акций компаний, которые больше всего выиграли от локдауна.

Рассказываем, как обстоят дела у Zoom, DocuSign, Peloton и других бенефициаров пандемии.

Эти компании процветали во время пандемии. Что с ними сейчас?