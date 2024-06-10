Представьте, что на онлайн-совещании будете присутствовать только вы и множество ИИ-клонов — именно таким будущее видит CEO Zoom Эрик Юань.

По его словам, платформа для совместной работы Zoom Workplace поможет сотрудникам повысить производительность и тратить меньше времени на менее значимую работу. Часть задач возьмет на себя ИИ, который однажды сможет общаться и даже принимать решения от вашего имени.

CEO Zoom: цифровые двойники заменят людей на встречах