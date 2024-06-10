CEO Zoom: цифровые двойники заменят людей на встречах

Представьте, что на онлайн-совещании будете присутствовать только вы и множество ИИ-клонов — именно таким будущее видит CEO Zoom Эрик Юань.
По его словам, платформа для совместной работы Zoom Workplace поможет сотрудникам повысить производительность и тратить меньше времени на менее значимую работу. Часть задач возьмет на себя ИИ, который однажды сможет общаться и даже принимать решения от вашего имени.
Юань считает, что в конечном итоге этот цифровой двойник будет читать электронные письма и отвечать на них, принимать телефонные звонки, управлять проектами и даже решать, на каких встречах присутствовать вместо вас. В результате у людей будет больше времени для личных встреч, а рабочий день сократится.
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По словам Юаня, у каждого пользователя будет своя большая языковая модель, обученная на его данных и настроенная для конкретных задач, например в сфере продаж. Однако он отмечает, что для этого ИИ должен совершенствоваться еще примерно пять-шесть лет.
Однако цифровые клоны уже существуют.
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- Звезда фильмов для взрослых Райли Рид запустила стартап, который позволяет поклонникам вести интимные беседы с ее цифровым двойником.
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Тем не менее пока трудно представить, что ИИ будет заменять нас на встречах, а другие участники не разозлятся, если вместо человека появится бот.
Фото на обложке: Girts Ragelis /
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