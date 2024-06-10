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Истории

CEO Zoom: цифровые двойники заменят людей на встречах

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Представьте, что на онлайн-совещании будете присутствовать только вы и множество ИИ-клонов — именно таким будущее видит CEO Zoom Эрик Юань.

По его словам, платформа для совместной работы Zoom Workplace поможет сотрудникам повысить производительность и тратить меньше времени на менее значимую работу. Часть задач возьмет на себя ИИ, который однажды сможет общаться и даже принимать решения от вашего имени.

CEO Zoom: цифровые двойники заменят людей на встречах

Юань считает, что в конечном итоге этот цифровой двойник будет читать электронные письма и отвечать на них, принимать телефонные звонки, управлять проектами и даже решать, на каких встречах присутствовать вместо вас. В результате у людей будет больше времени для личных встреч, а рабочий день сократится.

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По словам Юаня, у каждого пользователя будет своя большая языковая модель, обученная на его данных и настроенная для конкретных задач, например в сфере продаж. Однако он отмечает, что для этого ИИ должен совершенствоваться еще примерно пять-шесть лет.

Однако цифровые клоны уже существуют.

  • MindBank AI предлагает возможность создать собственного клона.
  • Звезда фильмов для взрослых Райли Рид запустила стартап, который позволяет поклонникам вести интимные беседы с ее цифровым двойником.
  • Стартапы в области «технологий скорби» создают копии покойных людей при помощи ИИ.

Тем не менее пока трудно представить, что ИИ будет заменять нас на встречах, а другие участники не разозлятся, если вместо человека появится бот.

Источник.

Фото на обложке: Girts Ragelis / Shutterstock

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