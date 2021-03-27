Бизнес с сервисом для видеоконференций: как запустить и монетизировать

В 2020 году количество установок Zoom увеличилось на 730%. Если с 2015 года платформой пользовались не более 100 млн человек, в марте 2020 года только за один день приложение скачали 100 млн раз.

Какие преимущества дают бизнесу видеоконференции?

Возможность видеть коллег во время общения повышает производительность и скорость решения задач сотрудниками до 45%, укрепляет командный дух. Общение в текстовом чате — это хорошо, но «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Формат видеосвязи с клиентами позволяет решать проблемы быстрее и эффективнее. Это поможет улучшить продажи, повысить лояльность клиентов к бренду и уровень их обслуживания.

Могут возникнуть сомнения: стоит ли сейчас создавать подобный продукт, когда на рынке приложений для видеоконференций уже есть несколько ведущих игроков. На самом деле у рынка есть потенциал для роста.

Согласно исследованию MarketsandMarkets, к 2026 году объем рынка VaaS (Video as a Service) вырастет с 3,8 до 6,2 млрд долларов со средним ежегодным приростом капиталовложений в 8,7%. При этом расходы пользователей на приложения и подписки в них будут увеличиваться в среднем на 20% ежегодно.

Многие успешные сервисы — это усовершенствованные версии базовой концепции. Поэтому лучше создать приложение для узкой целевой аудитории и затем масштабировать его на смежные ниши.

Ключевые особенности приложения для видеоконференций

Пользователям интересно не само по себе приложение для видеоконференций, а польза от его применения. Полезным приложение делают его функции. Углубимся в технические детали.

Что сделало Zoom успешным? Во-первых, платформа совместима со всеми распространенными операционными системами: Windows, Linux, Mac, iOS, Android. Во-вторых, она предоставляет все функции, необходимые для организации личных или групповых встреч.

Что необходимо обязательно включить в базовую версию новой платформы?

Регистрация и создание личного профиля пользователя

Хотя в Zoom нет такой функции, рекомендую включить ее для удобства пользователей. Например, они смогут создать личные профили в приложении либо с нуля: через простую форму регистрации с использованием телефонного номера либо зарегистрировавшись через аккаунты в соцсетях.

В профиле стоит добавить возможность загрузки фотографии и добавления описания пользователя. Также не стоит забывать о разделении людей на две категории — администраторов и непосредственно пользователей приложения, которые могут вести видеоконференцию или участвовать в ней.

Просмотр статуса пользователя

Чтобы пользователи могли связаться друг с другом в подходящее время, необходимо дать им возможность заполнять статус доступности и просматривать статус потенциальных собеседников: находятся ли они в отъезде, используют ли приложение на ПК или смартфоне, доступны ли они для встречи прямо сейчас.

Импорт списка контактов

Чтобы сделать приложение частью жизни пользователя, необходимо добавить функцию импорта списка контактов со смартфона, Google-аккаунта или с личной страницы в соцсети. После того как в списке оказались сотни контактов, следует интегрировать поиск пользователей по имени, никнейму или местоположению.

Личные и групповые аудио- и видеозвонки

Видеозвонки — это ключевой компонент приложения. Однако оно должно поддерживать и голосовые вызовы. Необходимо отрегулировать качество звука, сделать его громким и четким, улучшить настройки видео, подвести его к стандартам HD.

Позаботьтесь об оптимизации интернет-соединения. Это особенно важно для использования приложения в бизнес-среде, когда к одной видеоконференции могут подключаться более 50 пользователей.

Видеостриминг

При создании приложения потоковая передача аудио и видео будет ключевой. Сегодня мы отдаем предпочтение встраиваемому сервису Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS). Он используется в разных сферах: от дистанционного обучения до онлайн-вещания на производстве.

Текстовые сообщения

Пригодятся для быстрых и коротких разговоров, важных уведомлений, обмена данными или ссылками.

Стриминг с экрана девайса

Приложение будет бесполезным для профессионального или образовательного использования без возможности демонстрировать презентации и другие материалы во время звонка.

Отключение звука

Чтобы избежать случайных или намеренных высказываний участников, у ведущего видеоконференции должна быть возможность отключить звук пользователя.

Поднятие руки

Когда речь заходит о дистанционном обучении или видеовстрече с большой аудиторией, виртуальное «поднятие руки» помогает пользователю объявить о желании выступить или задать вопрос. Так предотвращается одновременное выступление нескольких участников.

Push-уведомления

Обычно используются для оповещения пользователей об обновлениях, приглашениях в чат или сообщениях. Push-уведомления повысят вовлеченность пользователей.

Дополнительные функции

После анализа результатов запуска MVP предлагаю еще несколько функций, которые можно внедрить в приложение для видеоконференций в зависимости от вашей профессиональной специфики.

Виртуальный фон

Предусмотрите возможность изменения фона по выбору пользователя. Такая функция не только разрядит обстановку, но и решит проблему загруженного заднего фона участника видеоконференции.

Шумоподавление

Особенно востребовано сотрудниками, работающими из дома, где их окружают дети, телевизор и другие фоновые шумы.

Фильтры для улучшения внешнего вида

Работая дома, люди не всегда успевают привести себя в порядок к началу видеовстречи. Решение проблемы — внедрение фильтров, которые способны скрыть некоторые недостатки и даже нанести виртуальный макияж.

Запись видео

Наличие функции записи встречи станет преимуществом для мобильного приложения — так пользователь в подходящее время сможет изучить запись видеоконференции. Файлы загрузятся в хранилище или на платформу для потоковой передачи видео.

Сколько стоит разработка приложения для проведения видеоконференций?

Ценник на качественную разработку приложения с нуля, включая релиз и двухлетнюю гарантию, будет начинаться с 20 млн рублей. Итоговая стоимость реализации решения зависит от его функциональности, платформы, мощности, уровня безопасности. Кроме того, приложение требует регулярных обновлений, техподдержки, продвижения и постоянного размещения в магазине приложений.

Разработка многофункционального приложения для видеоконференций должна пройти следующие этапы:

предпроектное исследование и аналитика;

UI- и UX-дизайн;

Frontend-разработка;

Backend-разработка;

QA (тестирование).

Для iOS-приложения нужны такие технологии и языки программирования:

iOS SDK;

Swift;

WebRTC.

Для Android-приложения:

Android SDK;

Kotlin;

WebRTC.

Помимо разработки мобильного приложения может потребоваться создание десктоп-версии.

Как заработать на приложении

Доходы лидеров рынка видеостриминга достигают как минимум сотен миллионов долларов ежегодно. Например, Vimeo за 9 месяцев прошлого года заработала 200 миллионов долларов.

Монетизация не менее важна, чем создание приложения, поскольку это возможность окупить инвестиции в разработку и получить прибыль. Рекомендую воспользоваться следующими способами монетизации:

Платная загрузка приложения. Позволяет получать доход с каждого скачивания из Google Play или App Store. При росте числа скачиваний можно повысить стоимость загрузки приложения.

Подписка. При загрузке пользователь получает бесплатно лишь упрощенную версию приложения. Для доступа к расширенному функционалу ему необходимо оплатить подписку. Например, отдельные инструменты будут доступны для использования только по платной подписке: стикеры, кастомизация приложения, запись видео, отключение звука и так далее.

Платные услуги. Установите ограничения на бесплатное использование функционала приложения. В частности, взимайте плату за звонки дольше определенного времени или за количество участников видеоконференции, превышающее установленную цифру.

Брендирование приложения. При разработке приложения для видеоконференций подумайте о возможности его ребрендинга под нужды конкретного лица или компании. С помощью настраиваемых функций заказчик сможет использовать это решение для общения со своей аудиторией.

Брендирование контента. Позвольте клиенту внедрять в приложение темы, стикеры, эмодзи и другие элементы, связанные с его брендом. Если клиент стремится повысить узнаваемость бренда среди пользователей, почему бы не обратить это в доход?

Размещение рекламы. Бренды стремятся напрямую связаться с потребителями. Воспользуйтесь этим и предложите компаниям рекламировать товары или услуги в приложении. Рекламу можно транслировать в виде баннеров или коротких видео.

Для роста популярности, например, приложение Clubhouse предложило свои услуги известным персонам. Если ваше приложение станет популярным у знаменитостей и брендов, предложите им создать официальные аккаунты для привлечения фанатов и взаимодействия с ними. Это повысит вовлеченность пользователей и доверие к приложению в целом.

Что сделать, чтобы начать бизнес с сервисом для видеоконференций?

Начните с исследования рынка — проработайте поведенческие тренды и демографию, определите УТП и выберите нишу; Разработайте бизнес-план, концепцию MVP и выберите модель монетизации продукта; Если у вас нет опытной команды разработчиков, выберите IT-компанию, которая способна взять на себя полный цикл разработки; Зафиксируйте в техническом задании или заявке все функции, модули и пользовательские роли в приложении; Детально проработайте с командой дизайн приложения: карту путешествия пользователя, пользовательские сценарии, удобство интерфейсов, «внешность» приложения; Обсудите архитектуру и технологический стек: стриминговый хостинг, операционные системы и языки программирования, технологии баз данных, API и другие встраиваемые сервисы; Продумайте стратегию продвижения приложения в интернете и в офлайне после запуска приложения.

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