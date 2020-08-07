Этот год станет самым необычным за многие десятилетия: принципиальная важность технологий для выживания стала очевидной. Евгения Горюнова, руководитель проектов ООО «Инновационный центр Ай-Теко», заглядывает в будущее и рассказывает, какие инновации уже завтра могут стать обыденностью.

Интернет тел и голограммы в Zoom: тренды из мира технологий, которые нужно учесть стартапам

Раньше эпидемия заперла бы в квартирах миллионы людей. Закрылось бы еще больше бизнесов. Но благодаря технологиям человечество переживает пандемию гораздо легче.

Интернет тел (Internet of Bodies, IoB)

Нет, речь идет не о пресловутом чипировании. Для того чтобы стать частью Интернета тел, человеку достаточно обзавестись смарт-часами или фитнес-трекером, которые мониторят параметры организма: пульс, физическую активность, количество съеденных или сожженных калорий, пройденное расстояние. Такие устройства собирают огромные массивы информации.

Следующий шаг — создание специальной платформы, которая могла бы аккумулировать, анализировать эту информацию и принимать на ее основе решения. Сегодня приложения для умных устройств могут порекомендовать размяться или совершить пробежку, они способны вести статистику и хвастаться достижениями в социальных сетях.

Потенциал фитнес-трекеров шире, чем «пора двигаться».

IoB-системы смогут рекомендовать наилучшее время для сна, предложить коррективы в режим дня, напомнить о рабочей активности или дать советы по питанию (например, анализируя фотографии меню или приготовленных блюд).

Вспомним инсулиновые помпы, которые позволяют диабетикам автоматически получать инъекции инсулина в соответствии с программой врача. IoB даст возможность расширить их функционал. Например, измерив уровень сахара в крови пациента и отправив эти данные системе, помпа могла бы поменять режим или дозировку инъекций.

Другой пример — кардиостимуляторы. IoB мог бы обеспечить для них мониторинг состояния пациента и вызов скорой помощи, определив его местоположение. Примеры можно приводить бесконечно: и мониторинг состояния людей, которым нужно постоянное наблюдение, и контроль поведения домашних животных, и уход за маленькими детьми.

Развитие технологий ускоряется с каждым днем. Только за первый квартал 2020 года в России, по данным «Связного», продали более 1,4 млн умных часов и фитнес-трекеров. Это на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Будущее технологии зависит от того, насколько власти будут способны оперативно реагировать на развитие IoB и смогут обеспечить регулирование этой сферы на законодательном уровне.







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Нейрокомпьютерный интерфейс

Технология нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) — самая старая из рассматриваемых, но и самая фантастическая. Ее история восходит еще к опытам академика Павлова. Сегодня человек взаимодействует с компьютером при помощи клавиатуры, манипулятора (или пальцев), голосом и даже жестами. Разработчики нейрокомпьютерных интерфейсов ставят перед собой цель научить людей управлять машиной при помощи мысли и рефлексов.

Ученые вплотную подошли к тому, чтобы представить рабочие прототипы нейрокомпьютерного интерфейса. К примеру, технология компании Neuralink, которую основал Илон Маск, подразумевает использование массива из более чем 3 тысяч электродов, которые при помощи операции лазером будут вживляться в мозг человека и образовывать 96 нитей толщиной в несколько микрон. Устройство, которое получило рабочее название «Сенсор N1», будет взаимодействовать с мобильным устройством и уже через него управлять другими устройствами.

Если нейрокомпьютерный интерфейс станет реальностью, то он сможет облегчить жизнь множества людей.

Ведь вместо компьютера можно использовать любое устройство: автомобиль, бытовую технику и даже протез. Последствия прогрессирующего склероза, ампутаций и даже потеря зрения перестанут быть необратимыми. Технологии сумеют отчасти преодолеть тяжелую инвалидность.

Пионеры нейроинтерфейсов есть и в России: московский стартап «Лаборатория знаний» предлагает систему Neuro Angel для повышения продуктивности людей и целых команд. Система, анализируя сигналы мозга, помогает определить психоэмоциональное состояние человека и дает рекомендации по улучшению концентрации и снижению стресса.



Наземные и летающие беспилотники

Летательные аппараты, управляемые дистанционно, уже применяются в военной сфере. Однако развитие беспилотных автомобилей и дронов для гражданских нужд ограничивает законодательство: запрещено эксплуатировать машину без водителя по дорогам общего пользования, а для запуска дрона нужно получать разрешения наравне с гражданской авиацией.

Сейчас обсуждается законопроект, который снимает эти ограничения. И это может стать настоящим прорывом: развитие технологий позволяет уже сейчас запускать беспилотное такси или доставку товаров дронами.

На закрытых территориях они уже вовсю используются. Роботакси «Яндекса» больше двух лет работают в Иннополисе. С декабря на специальном полигоне проходит обкатку беспилотный грузовик КамАЗа. А роботизированные комбайны, оснащенные российской системой Cognitive Pilot, используются в разных регионах страны. Например, в 2020 году компания автоматизирует 242 комбайна агрохолдинга «Русагро», называя этот проект крупнейшим контрактом в мировой истории на автоматизацию флота сельхозтехники.





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Голографические телевизоры

В этом году появилась перспективная новинка — голографический телевизор. Его продемонстрировали на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе в январе 2020 года.

Многие успели оценить 3D-телевизоры, а потом и разочароваться в них.

Голографический телевизор хотя и напоминает трехмерную технологию, но лишь отчасти. Его возможности куда шире, а воздействие, оказываемое на зрителя, гораздо сильнее.

Во-первых, для просмотра не требуются очки. Объемную картинку создает голографическая проекция в сверхвысоком разрешении. Она формирует изображение с разной степенью глубины и делает его максимально реалистичным. Более того, оно «подстраивается» под зрение человека в зависимости от того, под каким углом он смотрит на экран.

Во-вторых, прототип, показанный в Вегасе компанией Looking Glass, имеет обратную связь с пользователем. Например, можно взять в руки фонарик и подсветить персонажа, которого видишь на экране. Или повернуть проекцию изображения жестом руки.

Кстати, разработчики работают над использованием голограмм в видео-стриминге. А это означает, что конференции в Zoom (нам всем предстоит теперь жить с ними) очень скоро могут стать голографическими, как, например, заседание совета в «Звездных войнах».





Как достичь максимума

Эти направления перспективны для развития стартапов. Однако молодым инновационным командам важно учитывать не только технологические тренды, но и экономические.

Заказчики предпочитают иметь дело с хорошо проработанным решением. Продать идею или проект на уровне MVP было сложно и в доковидные времена. Сейчас это практически невозможно. Что делать? Участвовать в корпоративных акселераторах крупных компаний, которые есть в разных отраслях. Например, в промышленности их организуют «Северсталь», «Уралхим», АО «ОДК», «Инновационный центр Ай-Теко», Фонд «Сколково». Антикризисная оптимизация привела к смене приоритетов: заказчики выбирают технологии, которые быстро обеспечат экономический результат, откладывая эксперименты. Бюджеты на инновационные проекты, которые и раньше были ограничены, вряд ли будут расти в ближайшее время. Поэтому стоит изучить различные виды грантовой поддержки и программы софинансирования. Получить помощь проще тем стартапам, у кого есть заинтересованный заказчик. Крупные компании больше всего ценят в стартапах умение находить баланс между своими идеями и реальными потребностями предприятий. Не нужно увлекаться своим видением проекта — попробуйте увидеть и решить проблемы заказчика. Сейчас еще важнее не просто представить свое технологическое решение, а сформировать стратегию развития стартапа. Заказчики ценят надежность привлеченных команд — и это требование становится более актуальным.



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