Легализация мигрантов в США, уход Желонкина из «Ъ» и кадровый голод в туризме: главное для бизнеса 15 июня

Екатерина Струкова
Пока Байден раздает гражданство женатым мигрантам в США, в России сообщают о туристическом буме, сопровождающемся кадровым голодом, снижают прогноз по экспорту зерна и обсуждают уход Желонкина с поста главреда «Коммерсантъ». RB.RU продолжает следить за развитием событий в экономике и предпринимательстве 15 июня.
Легализация мигрантов в США, уход Желонкина из «Ъ» и кадровый голод в туризме: главное для бизнеса 15 июняАвтор: Екатерина Струкова
Мир
- Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить легальный статус сотням тысяч нелегальных мигрантов, сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники. Иностранцам выдадут разрешения на работу и защитят от депортации в случае, если они будут состоять в браке с гражданами США или уже прожили в стране более 10 лет.
Россия
- Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 3,5 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-26» и приземления «Союза МС-25» в сентябре 2024 года. Как сообщили в «Роскосмосе», средняя высота орбиты станции увеличилась до 418,38 км.
- Минюст признал иностранными агентами еще пять человек, в том числе журналиста Станислава Кучера и стендап-комика Данила Поперечного. Оба были респондентами информационных площадкок, предоставляемых иностранными агентами, выступали против СВО, живут за пределами России. Также иностранными агентами признаны Игорь Артемьев, Алексей Комлев, Альберт Раткин, распространявшие сообщения других иностранных агентов.
Бизнес
- Союз экспортеров зерна за месяц снизил на 14,7% оценку экспорта пшеницы в новом сезоне. Консенсус-прогноз общего экспорта зерна — 53,5 млн тонн, это на 9,5% меньше, чем в майский прогноз. Новый сезон начнется 1 июля.
- Издание «Ведомости» сообщило о возможном уходе с поста главного редактора газеты «Коммерсантъ» Владимира Желонкина. Сам топ-менеджер в интервью ТАСС отказался комментировать свой уход из «Ъ», но уже известно, что новым главредом станет замгендиректора издательского дома Михаил Лукин. «Интерфакс» со ссылкой на заявление совета директоров издательского дома сообщил, что Желонкин на протяжении пяти лет совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров.
Сервисы и Технологии
- Туристическая отрасль в России за последние 10 лет приросла в два раза, а к 2030 году количество поездок увеличится до 140 млн, что потребует 400 тыс. дополнительных кадров. Об этом сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на форуме «Путешествуй». «Мы видим несколько направлений деятельности для привлечения работников. Во-первых, нужно внедрять методы роботизации и искусственного интеллекта: благодаря этому к 2030 году на 26% вырастет производительность в отрасли гостеприимства», — сказала замминистра.
- Российская законодательство не регламентирует применение гражданскими предприятиями боевых систем для борьбы с БПЛА, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра комплексных беспилотных решений Дмитрия Кузякина. Вопрос предлагают вынести на обсуждение Госдумы.
- В России разрабатывают сервис, который начнет ставить диагнозы по фотографиям пациентов. По словам эксперта НТИ Healthnet Сергея Чудакова, это удешевит процедуру работы с больными.
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