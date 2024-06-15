Пока Байден раздает гражданство женатым мигрантам в США, в России сообщают о туристическом буме, сопровождающемся кадровым голодом, снижают прогноз по экспорту зерна и обсуждают уход Желонкина с поста главреда «Коммерсантъ». RB.RU продолжает следить за развитием событий в экономике и предпринимательстве 15 июня.

Легализация мигрантов в США, уход Желонкина из «Ъ» и кадровый голод в туризме: главное для бизнеса 15 июня