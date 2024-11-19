«Яндекс» обновил модельный ряд устройств для умного света

«Яндекс» представил новые умные устройства для управления освещением в доме: лампочки, выключатели и реле. Всего компания выпустила 13 гаджетов, сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

В компании обновили четыре существующие лампочки и выпустили три новые модели для подвесных потолков, открытых люстр и дизайнерских светильников, а также для больших пространств с одним источником света.

Все лампочки теперь поддерживают протокол Matter over Wi-Fi, который позволяет им работать в Wi-Fi-сети, даже если интернет не оплачен или пропал, уточнили в «Яндексе». Кроме того, Matter поможет добавить в умный дом несколько лампочек за один раз.

Умные лампочки «Яндекса»

Также в «Яндексе» впервые представили умные выключатели и реле. Первые доступны в классическом проводном варианте и беспроводном — в последнем случае выключатель можно разместить в любом месте. В свою очередь, реле ставится в подрозетник и позволяет управлять умным домом.

Умный беспроводной выключатель «Яндекса»

Все выключатели и реле работают на энергоэффективном протоколе Zigbee. В компании утверждают, что он позволяет батарейкам в беспроводных устройствах функционировать бесперебойно на протяжении нескольких лет. Кроме того, гаджеты с Zigbee могут работать без интернета.

Умное реле «Яндекса»

«Яндекс» развивает экосистему для умного дома с 2018 года. Кроме устройств для управления освещением, у компании есть умные розетки, датчики, хабы, пульты, станции и телевизоры со встроенными голосовыми помощниками.