Российский стартап «Умный мишка» вывел свой уникальный продукт на рынок США

Уникальный продукт российского стартапа «Умный мишка» – образовательно-развивающую игрушку-гаджет с NFC, кнопками и мобильным приложением, теперь могут купить жители США. Компания вышла на рынок Штатов и планирует достичь уровня продаж в 1 млн мишек в год.

Пока мишку (в США он называется Smart Teddy) можно купить только на сайте магазина, но уже в конце июня он станет доступен для покупки на Amazon.

На американский рынок игрушка выходит с встроенным контентом, среди которого 28 сказок разных народов мира, различные задания – от уборки игрушек до укладывания спать, а также с четырьмя видами игр: алфавитом, знакомством с цифрами, загадками и «выбери лишнее слово». Контент для англоязычных пользователей разработан под руководством Брюса Голдстоуна – автора 11 развивающих книг для детей.

«[Умный мишка] это единственный в мире гаджет в плюшевой оболочке, который сочетает в себе технологию NFC, функциональные кнопки и мобильное приложение», – отметили в компании-разработчике.

В игрушку включена образовательно-развивающая медиатека для дошкольников. Контент, уточнили в компании, разработан совместно с психологами и методистами. Родители управляют мишкой через мобильное приложение для смартфона. Дети – с помощью кнопок на его лапах и NFC-наклеек.

Игрушку полностью производится в России. На американском рынке компания-разработчик планирует выйти на показатели продаж в 1 млн игрушек в год в течение трех лет и стать одним из лидеров рынка «умных» игрушек в США, подчеркнула co-founder и CEO компании Mishka AI Светлана Захаренкова.

«Миссия нашей компании – помогать детям познавать мир с радостью. Мы живем в 21 веке и понимаем, что игнорировать мир умных устройств в процессе воспитания сегодня трудно, лучше использовать его во благо. Поэтому мы создали альтернативу смартфонам и планшетам, безопасную игрушку, которая помогает родителям в их ежедневных делах», – отметила Светлана Захаренкова.

По ее словам, выручка от продажи игрушек в США составляет $25 млрд в год – это практически в 20 раз больше рынка России или четверть мирового рынка.

Mishka AI начали работу над прототипом своего флагманского продукта в 2017 году, первые продажи появились в 2019-ом. В 2018-2019 годах проект прошел две акселерационные программы: Starta Accelerator в Нью-Йорке и Sber 500 Startups в Москве, где команда вошла в число первых семи финалистов и продолжила обучение в 500 Startups в США.

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Фото: Mishka AI