Приложение «Юнистрим» пропало из Google Play

Приложение российской платежной системы «Юнистрим» пропало из Google Play. В маркетплейсе приложений для Android также недоступны для поиска и скачивания сервисы «Локо-банка», «Петербургского социально-коммерческого банка» и банка «Солидарность».
В прошлом месяце банк «Юнистрим», который обслуживает одноименную платежную систему, был внесен в список блокирующих санкций США. Вслед за этим некоторые банки в Казахстане, Грузии, Армении и Узбекистане объявили о прекращении приема и отправлений денежных переводов через систему «Юнистрим».
Кроме того, в американский санкционный список попал «Тинькофф». Накануне стало известно, что мобильное приложение и этого банка было удалено из Google Play.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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