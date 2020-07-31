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The Untitled Ventures привлечет €50 млн от европейских инвесторов для создания нового фонда

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Венчурная компания Untitled Ventures объявила о создании фонда в размере €50 млн для инвестиций в IT-стартапы ранних стадий из Восточной Европы. Об этом сообщает EU-Startups.

The Untitled Ventures привлечет €50 млн от европейских инвесторов для создания нового фонда

Новая структура будет вкладываться в проекты, специализирующиеся на AI, управлении данными, робото- и медтехнике, сельском хозяйстве. При этом стартапы должны развивать B2B-направление.

«Система образования по-прежнему уделяет большое внимание STEM, и не случайно белорусские, российские и украинские университетские команды неизменно побеждают в глобальных соревнованиях по программированию», — отмечает основатель Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

Он добавил, что, кроме компаний России, Беларуси и Украины, новый фонд нацелен на те стартапы, которые пришли на Запад, но еще не достигли реального присутствия на рынке.

Фонд будет поддержан европейскими институтами. Он воспользуется исключительным потоком сделок с доходами от €400 тысяч до €1 млн. 

The Untitled Ventures — посевной венчурный фонд, основанный Константином Синюшиным и Игорем Лутцем. В портфеле фонда более двадцати компаний, связанных с ритейлом, маркетинговыми технологиями, цифровыми медиа.

Фото: Unsplash

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