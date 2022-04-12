1-2 июня 2022 года пройдет конференция, посвященная розничной торговле в России. В течение двух дней более 100 спикеров расскажут про адаптацию к работе в кризисной экономике, локализацию IT-инфраструктуры, перестройку логистики, новые бизнес-модели, поиск новых поставщиков товаров и т.д.

На Upgrade Retail 2022 обсудят будущее розничной торговли в России