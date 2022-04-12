На Upgrade Retail 2022 обсудят будущее розничной торговли в России

1-2 июня 2022 года пройдет конференция, посвященная розничной торговле в России. В течение двух дней более 100 спикеров расскажут про адаптацию к работе в кризисной экономике, локализацию IT-инфраструктуры, перестройку логистики, новые бизнес-модели, поиск новых поставщиков товаров и т.д.
Upgrade Retail Лето 2022 — это открытый диалог ритейлеров, производителей и сервис-провайдеров. В течение двух дней пройдет семь конференций:
- E-Com Checkup. Спикеры расскажут об адаптации бизнес-моделей и основных процессов интернет-магазинов к работе в кризисной экономике, о первых шагах по локализации IT-инфраструктуры в ритейле, логистическом перевороте, поиске новых поставщиков товаров, а также о платежных и финансовых инструментах для онлайн-покупателей, которые позволят удержать спрос;
- «Retail 4.0. Технологические решения для омниканального ритейла». Пройдет в течение двух дней. В первый день представители розничной торговли поделятся существующими сценариями поведения покупателей, вариантами сокращения операционных затрат, обсудят, какие digital-решения позволяют удержать клиента в торговом зале и увеличить конверсию, а также рассмотрят вопросы цифрового маркетинга и решения для коммуникации с клиентом в «Магазине 4.0». Во второй день спикеры обсудят одну из самых болезненных тем — импортозамещение зарубежных IT-решений для «Магазина 4.0»;
- Digital Marketing & CRM. Спикеры обсудят, как меняется маркетинг в условиях инфляции и сокращения товарных предложений, как перераспределяются маркетинговые бюджеты, какие каналы коммуникации останутся рабочими, почему важно сфокусироваться на работе с собственной аудиторией;
- «Бери и делай». Спикеры расскажут о решениях, которые позволят сократить издержки и увеличить продажи сразу после внедрения;
- «Маркетплейсы 2022». Топ-менеджеры ведущих маркетплейсов расскажут о программах поддержки продавцов, обсудят бизнес-модели актуальные для работы в новых экономических реалиях;
- «Что продавать, для кого продавать, как продавать». Ведущие селлеры и партнеры маркетплейсов поделятся опытом развития продаж, обсудят наиболее эффективные инструменты для аналитики и рекламы, целесообразность акций и распродаж, а также модели логистики и фулфилмента.
- Fashion Tech Day 2022. Участники рынка обсудят происходящие изменения в отрасли, уход глобальных игроков, новые возможности для российских компаний, сценарии развития Fashion рынка 2022-2023.
Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатное. Необходима регистрация.
Фото на обложке: pixfly /
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