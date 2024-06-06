Банк России предложил передать управление единым QR-кодом «равноудаленному оператору»

Банк России предлагает передать управление универсальным QR-кодом «равноудаленному оператору». Это поможет «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды», пишет «Ъ».

Пользователям QR-код обеспечит возможность самостоятельно выбирать платежный инструмент для оплаты: СБП, платежный сервис любого банка и другие, отмечается в обзоре ЦБ «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке».

Регулятор разрабатывает концепцию единого QR-кода для оплаты товаров и услуг уже больше года. Эксперты кандидатом видят Национальную систему платежных карт (НСПК), принадлежащая ЦБ. При этом они не уверены, что появление универсального QR-кода увеличит популярность такого вида платежей, так как механизм не решает основную проблему в виде длинного клиентского пути.

Банки же предпочли бы струткуру, образованную участниками рынка.

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