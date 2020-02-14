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Открыт набор на курс «Управление инновационными проектами»

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

Со 2 марта начнется обучение по онлайн-программе «еНано» (Группа РОСНАНО) «Управление инновационными проектами». Это авторский курс вице-президента Ассоциации управления проектами СОВНЕТ, главного консультанта IBS Григория Ципеса.

Открыт набор на курс «Управление инновационными проектами»

Курс подойдет руководителям и собственникам компаний, которые задумываются о внедрении проектного управления, специалистам по стратегическому планированию и менеджерам проектов.

Участники научатся решению практических задач управления инновационными проектами. В процессе обучения они узнают основные подходы и инструменты для реализации сложных инновационных идей в рамках общей стратегии развития компании на основе стандарта P2M (Project and Program Management) и других известных методик. Они будет работать с собственным инновационным проектом или проектом своей компании. Также возможна работа с учебным кейсом или идеей, которую участник хочет воплотить в жизнь.

Под руководством автора и преподавателя программы Григория Львовича Ципеса студенты смогут:

  • определить продукт проекта и ценность его результатов для заинтересованных сторон;
  • определить основные характеристики проекта с использованием модели сбалансированных показателей: организационную модель, набор ключевых и вспомогательных технологий, ресурсы и меры институциональной поддержки, которые могли бы быть полезны в проекте;
  • определить, какие организационные изменения в компании, где реализуется проект, могут оказаться полезными для его успеха;
  • определить и спрофилировать миссию проекта, разработать несколько сценариев ее реализации;
  • сформировать архитектуру проекта, а именно определить основные содержательные блоки и разработать организационную структуру управления проектом и отдельными подпроектами;
  • сформировать экспертное сообщество проекта, то есть определить «ближний круг» и «дальний круг» экспертов.

Специально для подписчиков Rusbase действует скидка на обучение 20% по промокоду RBPARTNER2020. Подробное описание и регистрация на программу доступны на сайте.

Фото на обложке: Alvaro Reyes/Unsplash

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