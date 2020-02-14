Открыт набор на курс «Управление инновационными проектами»
Со 2 марта начнется обучение по онлайн-программе «еНано» (Группа РОСНАНО) «Управление инновационными проектами». Это авторский курс вице-президента Ассоциации управления проектами СОВНЕТ, главного консультанта IBS Григория Ципеса.
Курс подойдет руководителям и собственникам компаний, которые задумываются о внедрении проектного управления, специалистам по стратегическому планированию и менеджерам проектов.
Участники научатся решению практических задач управления инновационными проектами. В процессе обучения они узнают основные подходы и инструменты для реализации сложных инновационных идей в рамках общей стратегии развития компании на основе стандарта P2M (Project and Program Management) и других известных методик. Они будет работать с собственным инновационным проектом или проектом своей компании. Также возможна работа с учебным кейсом или идеей, которую участник хочет воплотить в жизнь.
Под руководством автора и преподавателя программы Григория Львовича Ципеса студенты смогут:
- определить продукт проекта и ценность его результатов для заинтересованных сторон;
- определить основные характеристики проекта с использованием модели сбалансированных показателей: организационную модель, набор ключевых и вспомогательных технологий, ресурсы и меры институциональной поддержки, которые могли бы быть полезны в проекте;
- определить, какие организационные изменения в компании, где реализуется проект, могут оказаться полезными для его успеха;
- определить и спрофилировать миссию проекта, разработать несколько сценариев ее реализации;
- сформировать архитектуру проекта, а именно определить основные содержательные блоки и разработать организационную структуру управления проектом и отдельными подпроектами;
- сформировать экспертное сообщество проекта, то есть определить «ближний круг» и «дальний круг» экспертов.
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Фото на обложке: Alvaro Reyes/Unsplash
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