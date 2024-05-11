Apple, Amazon, Microsoft и Nvidia наращивают инвестиции в Индонезию, Малайзию и Сингапур — Bloomberg

Исследователи Bloomberg проанализировали поездки и слова генеральных директоров Apple, Amazon, Microsoft и Nvidia и пришли к выводу, что корпорации начали более активно инвестировать в Юго-Восточную Азию (регион с населением порядка 675 млн человек) — в частности, в Индонезию, Малайзию и Сингапур.

На этой неделе компания Amazon приобрела гигантский конференц-зал в центре Сингапура, чтобы представить инвестиционный план на $9 млрд перед многотысячной аудиторией, приветствующей спикеров и размахивающей светящимися палочками, пишет издание.

По данным агентства, только на центры обработки данных крупнейшие компании мира готовы потратить до $60 млрд в течение следующих нескольких лет. Их мощности будут особенно востребованы, поскольку молодежь региона активно осваивает потоковое видео, онлайн-покупки и генеративный искусственный интеллект.

Ускоряющееся внедрение ИИ в Юго-Восточной Азии потенциально может добавить около $1 трлн в экономику региона к 2030 году, согласно отчету консалтинговой фирмы Kearney.

Согласно данным Cushman & Wakefield, спрос на центры обработки данных в Юго-Восточной и Северной Азии, будет расти примерно на 25% в год до 2028 года. Для сравнения, в США этот показатель составляет 14% в год. К 2028 году Юго-Восточная Азия, таким образом, станет вторым по величине источником доходов центров обработки данных за пределами США.

Уже сейчас компании предпринимают первые шаги, чтобы освоить этот рынок. В Малайзии Nvidia в прошлом году объединилась с местной компанией в реализации плана строительства парка центров обработки данных искусственного интеллекта стоимостью $4,3 млрд

При этом, по оценкам правительства Сингапура, к 2030 году около 65% населения Юго-Восточной Азии будет составлять средний класс с растущей покупательной способностью. Это поможет удвоить региональный рынок интернет-услуг до $600 млрд, как считают аналитики Google, Temasek Holdings Pte и Bain & Co.

В связи с непростой геополитической ситуаций, отношения американских корпораций с предприятиями Китая и Индии становятся сложнее, и потому лидирующие компания ищут новых лояльных партнеров. Ищут благоприятные для бизнеса режимы, быстрорастущий кадровый резерв и потенциал по доходам.

В конце апреля Тим Кук посетил Вьетнам, Индонезию и Сингапур, встретился с премьер-министрами и объявил о новых инвестициях. По итогам поездки Apple сообщила, что ее выручка в Индонезии достигла рекордного уровня, несмотря на снижение общих мировых продаж.

«Это рынки, где наша рыночная доля невелика, — прокомментировал свои действия Кук. — Население велико и растет. И наши продукты действительно добиваются большого прогресса».

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также встречался с лидерами Малайзии, Индонезии и Таиланда на прошлой неделе. А в ближайшие недели в Сингапуре пройдут два крупных мероприятия на тему искусственного интеллекта, в которых примут участие топы из OpenAI, Anthropic, Microsoft и др.

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