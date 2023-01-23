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Крупнейшие американские банки запустят цифровой кошелек — WSJ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Финтех-компания Early Warning Services LLC (EWS), которая принадлежит крупнейшим американским банкам, запустит цифровой кошелек, пишет Wall Street Journal. После публикации новости акции PayPal Holdings Inc. упали более чем на 1%.

Крупнейшие американские банки запустят цифровой кошелек — WSJ

Новый сервис заработает уже во второй половине 2023 года, он позволит клиентам банков-владельцев Early Warning Services совершать покупки через интернет.

Услуга позволит покупателям расплачиваться кредитными и дебетовыми картами. Однако компания может добавить и другие варианты оплаты, если новый продукт окажется востребованным. Рассматривается возможность осуществления платежа прямо с банковского счета.

EWS принадлежит Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial Corp., и еще трем банкам. Источники издания утверждают, что компания планирует конкурировать с Apple Pay и PayPal.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock


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