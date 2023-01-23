Крупнейшие американские банки запустят цифровой кошелек — WSJ

Финтех-компания Early Warning Services LLC (EWS), которая принадлежит крупнейшим американским банкам, запустит цифровой кошелек, пишет Wall Street Journal. После публикации новости акции PayPal Holdings Inc. упали более чем на 1%.
Новый сервис заработает уже во второй половине 2023 года, он позволит клиентам банков-владельцев Early Warning Services совершать покупки через интернет.
Услуга позволит покупателям расплачиваться кредитными и дебетовыми картами. Однако компания может добавить и другие варианты оплаты, если новый продукт окажется востребованным. Рассматривается возможность осуществления платежа прямо с банковского счета.
EWS принадлежит Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial Corp., и еще трем банкам. Источники издания утверждают, что компания планирует конкурировать с Apple Pay и PayPal.
Фото на обложке: Joyseulay /
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