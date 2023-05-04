Минфин США одобрил холдингу Veon продажу «Билайна»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США одобрило проведение транзакций для продажи «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Об этом сообщается на официальном сайте холдинга Veon.

Поясняется, что лицензия, санкционирующая участие американских лиц в операциях, которые требуются для продажи, выдана 15 апреля.

Помимо США необходимые разрешения выдали власти Великобритании и Бермудских островов, говорится в тексте. При этом получать лицензию от Евросоюза не планируется.

«Veon не считает, что для осуществления продажи требуется лицензия ЕС», — отмечает холдинг.

О планах продать «Вымпелком» компания сообщила еще в ноябре. Соглашение о выкупе актива заключили топ-менеджеры «Билайна». По условиям сделки, холдинг получит 130 млрд рублей от продажи. По плану, сделка должна быть завершена до 1 июня.

Накануне стало известно, что «Вымпелком» продал свой казахстанский бизнес холдингу Veon за 54 млрд рублей.

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