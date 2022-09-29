Россияне стали активнее покупать стейблкоины

С 21 сентября в России увеличился спрос на крипту, особенно на стейблкойн — валюту, привязанную к доллару. Также резко выросла котировка этой криптовалюты, например, премия за USDT при покупке достигает в среднем 10% от курса доллара на Московской бирже — 63–64 руб. за стейблкойн.

Стейблкоины покупают чаще те, кому нужно быстро вывести сумму более разрешенных к вывозу наличных $50 тыс., сообщил «Коммерсантъ».

За неделю вырос спрос и на покупку аппаратных криптокошельков: на Ozon ежедневные объемы продажи увеличились с 300 тыс. до 911 тыс. рублей. На Wildberries объемы сохраняются на уровне 500 тыс. рублей в день.

По словам экспертов, спрос на криптовалюту не так велик, как весной. Глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский объясняет это ожиданиями ослабления рубля после санкционных угроз.

Спад торговых оборотов свойственен для рынка криптовалют в целом, подчеркивает он. На фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы США многие инвесторы решили повременить с криптой, а кому-то пришлось уйти с рынка.

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