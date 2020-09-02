СМИ: Холдинг «Русхолтс» обсуждает с Walmart продажу своего IT-актива

По информации газеты, «Русхолтс» обсуждает продажу активов с крупными зарубежными ритейлерами, а также производителями оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса. В частности, речь идет об американском ритейлере Walmart, утверждают источники издания.

Представитель Walmart отметил, что ритейлер знает о системе «Русхолтса» и ведет переговоры с российской компанией, но не стал комментировать детали обсуждения. Основатель «Русхолтса» Александр Кузьмин также отказался от комментариев, ссылаясь на соглашения о конфиденциальности.

Близкий к одной из сторон источник издания заявил, что в ходе переговоров IT-актив «Русхолтса» оценивался примерно в $300 млн.

Как рассказал знакомый Кузьмина, основатель «Русхолтса» планирует инвестировать полученные средства в новые проекты, в том числе в Северной Америке. О каких именно проектах идет речь, не уточняется.

Профильный бизнес «Русхолтса» — поставка на АЗС нетопливных товаров, а также организация на автозаправках торговых пространств, в том числе автоматизированных зон для продажи кофе в режиме самообслуживания. Согласно базе данных «Контур-Фокус», выручка холдинга по итогам 2019 года составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 54,5 млн рублей.

Ключевой IT-актив «Русхолтса» — система автоматизированного управления сетевым кофейным бизнесом BMS Coffee Control. Она позволяет кофейням фиксировать данные о продажах, следить за исправностью оборудования и количеством запасов.

По словам Кузьмина, к системе подключены 5000 точек продажи кофе в 15 странах мира. Помимо АЗС это кофезоны в гостиницах, ресторанах и кафе, а также в магазинах крупных отечественных продуктовых сетей — «Магнита», «Дикси», «Вкусвилла» и других.