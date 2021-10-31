Исследование: тысячи специалистов впервые предложили свои услуги в сети из-за нерабочей недели

К началу нерабочей недели тысячи специалистов зарегистрировались в сервисах поиска специалистов по оказанию различных услуг. Особенно заметно выросло число предложений от парикмахеров и косметологов.
До 28 октября только в одном сервисе «Профи.ру» зарегистрировались 17 тыс. новых специалистов, сообщает РБК. У сервиса YouDo число пользователей также выросло на 6% (конкретные числа не уточняются).
На «Профи.ру» оказалось сразу на 82% (по сравнению с предыдущей неделей) больше предложений услуг парикмахеров, на 39% — мастеров маникюра и на 14% — специалистов по небольшому ремонту.
У новых специалистов сервиса YouDo самым популярным также оказался раздел «Красота и здоровье»: число бровистов выросло на 17%, маникюрщиков — на 6%.
Еще одним востребованным направлением оказались услуги по замене автомобильной резины — специалистов стало больше на 11%. Причина в том, что наступило межсезонье, а автомастерские по решению властей также закрыли на время нерабочей недели.
Число доставщиков еды также ожидаемо выросло на 15%, число уборщиков — на 6%, помощников по выносу мусора — на 5%.
На все время нерабочей недели (с 28 октября по 7 ноября) в столице и некоторых других регионах страны приостановлена работа предприятий торговли, услуг и общепита, запрещены массовые мероприятия, а школы и детские сады отправлены на каникулы.
Впрочем, многие россияне все же планируют работать в это время, хотя большинство предпочитает посвятить неделю отдыху.
Нерабочая неделя — вынужденная мера, принятая на фоне антирекордных чисел заболевших COVID-19, регистрируемых в последние дни.
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Фото: Anderson Piza/Shutterstock
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