Появилось новое объяснение утечки воздуха в российском модуле МКС

Причиной проблем с воздухом на Международной космической станции могут быть нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали во время управления ориентацией станции американскими и европейскими кораблями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Проблемы с герметичностью на МКС были обнаружены в сентябре 2019 года. Почти через год, в прошлом октябре, экипаж нашел первую трещину в камере модуля «Звезда» и заделал ее. Позже нашлось второе место утечки, его также устранили, но проблемы с потерями воздуха остались. Сейчас космонавты продолжают обследовать модуль, а на МКС регулярно подвозятся запасы необходимых газов.

«Предполагается, что утечка воздуха может идти через герметичные вводы — это места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля. Для поиска возможных мест утечки на пилотируемом корабле “Союз МС-18” в апреле планируется привезти новый течеискатель», — рассказал собеседник агентству.

Уточняется, что в данный момент на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Российский модуль «Звезда» был выведен на околоземную орбиту в июле 2000 года. В нем располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Он также выполняет функции шлюзового отсека при выходе членов экипажа в открытый космос.

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