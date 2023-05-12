За первые четыре месяца 2023 года количество утекших данных в крупных российских компаниях выросло в 1,5 раза — до 75, сообщили «Ведомостям» в F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ). Тенденцию подтвердили и в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, а также в Kaspersky Digital Footprint Intelligence: по их оценкам, количество утечек в первом квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно.

С начала 2023 года число утечек в крупных компаниях выросло в 1,5 раза