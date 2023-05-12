С начала 2023 года число утечек в крупных компаниях выросло в 1,5 раза

За первые четыре месяца 2023 года количество утекших данных в крупных российских компаниях выросло в 1,5 раза — до 75, сообщили «Ведомостям» в F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB в России и СНГ). Тенденцию подтвердили и в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, а также в Kaspersky Digital Footprint Intelligence: по их оценкам, количество утечек в первом квартале возросло в 2 и 2,5 раза соответственно.
По данным F.A.C.C.T., утекшие данные в основном принадлежали крупнейшим финансовым и страховым компаниям, государственным структурам, а также компаниям в сфере информационной безопасности.
В DLBI в числе крупнейших похищений назвали двойную утечку данных бонусной программы «Сберспасибо» (всего 52,5 млн записей), сети магазинов «Спортмастер» (46 млн записей), а также интернет-аптеки zdravcity.ru (8,9 млн записей).
В апреле этого года, по сведениям DLBI, произошли утечки данных из сервиса по продаже билетов kassy.ru (4,5 млн уникальных e-mail и столько же телефонов), интернет-магазина zoloto585.ru (9,9 млн записей) и страховой компании «Согаз» (8,3 млн записей).
- С начала мая 2023 года суд уже оштрафовал VK на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru, одно из подразделений Роскомнадзора — на 30 тыс. рублей за утечку данных сотрудников.
- Как пользовательские данные могут утечь в сеть, чем это может обернуться для компании и как минимизировать риск утечки — можно узнать здесь.
Фото на обложке: JARIRIYAWAT /
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