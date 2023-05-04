Подразделение Роскомнадзора оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку данных

Одно из подразделений Роскомнадзора оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку данных сотрудников. Суд признал Главный радиочастотный центр виновным в нарушении закона в области персональных данных.

Судья Симоновского района Москвы назначил 30 тыс. рублей штрафа Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) – подразделению под ведомством Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

ГРЧЦ признали виновным в нарушении закона в области персональных данных. В суде сообщили, что центр не обеспечил конфиденциальность персональных данных сотрудников.

В конце 2022 года белорусские хакеры из группировки «Киберпартизаны» сообщили об успешном взломе внутренней сети ГРЧЦ. Полученной в результате взлома базой данных сотрудников хакеры поделились в интернете, выложив в открытый доступ переписку работников во внутреннем мессенджере, скриншоты рабочей почты менеджера центра и другие данные.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock