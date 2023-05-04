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Подразделение Роскомнадзора оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку данных

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Одно из подразделений Роскомнадзора оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку данных сотрудников. Суд признал Главный радиочастотный центр виновным в нарушении закона в области персональных данных.

Подразделение Роскомнадзора оштрафовали на 30 тыс. рублей за утечку данных

Судья Симоновского района Москвы назначил 30 тыс. рублей штрафа Главному радиочастотному центру (ГРЧЦ) – подразделению под ведомством Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

ГРЧЦ признали виновным в нарушении закона в области персональных данных. В суде сообщили, что центр не обеспечил конфиденциальность персональных данных сотрудников.

В конце 2022 года белорусские хакеры из группировки «Киберпартизаны» сообщили об успешном взломе внутренней сети ГРЧЦ. Полученной в результате взлома базой данных сотрудников хакеры поделились в интернете, выложив в открытый доступ переписку работников во внутреннем мессенджере, скриншоты рабочей почты менеджера центра и другие данные.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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