В РЭО дали рекомендации магазинам и службам доставки по использованию пластиковой упаковки

Созданная по указу президента РФ Владимира Путина публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) подготовила методические рекомендации для торговых сетей, служб доставки и покупателей по использованию упаковки.

Торговым компаниям рекомендовано перейти с пластиковой упаковки на использование мономатериалов и дозаторов, а также стимулировать покупателей к более экологичному поведению при помощи инструментов «залоговой стоимости», следует из сообщения на сайте РЭО.

Покупателям советуют брать с собой в магазины многоразовые мешочки, термосы, кружки и ланч-боксы.

Готовую к употреблению пищевую продукцию рекомендовано продавать через торговые аппараты и дозирующие устройства, а сезонные овощи и фрукты — без пластиковой упаковки. Тара и ее компоненты должны быть промаркированы кодами переработки.

В РЭО настоятельно советуют полостью отказаться от использования в торговле и доставке бег-ин-боксов, дойпаков, флоупаков, кувшинов с надувной ручкой, непрозрачных и цветных ПЭТ-бутылок, подложек из вспененного полистирола, пластиковых контейнеров-ракушек, саше-пакетов, яичной упаковки из полистирола, блистеров, реторт-пакетов, пластиковых ведер и сумок-сеток для овощей и фруктов, а также пакетов и пленок толщиной менее 50 мкм, ложементов из пенопласта.

При подготовке методики специалисты РЭО изучили внедренные практики, а также нормативные акты и документы по стандартизации. Методические рекомендации уже направлены в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Субъектам предпринимательской деятельности рекомендуется принимать все меры для исключения из оборота на территории Российской Федерации упаковки, не соответствующей требованиям настоящих методических рекомендаций», — говорится в документе.

В России в год образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, из которых до 50% — это упаковка. Новая методика, считают в РЭО, позволит сократить такие отходы в два раза, а тариф для населения на мусор — на 66 млрд рублей в год.

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Фото на обложке: РЭО