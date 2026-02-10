Роскомнадзор может ограничить работу Telegram в России

Пользователи в России второй день сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, за последние сутки зарегистрировано 8021 жалоба. На фоне перебоев РКН может начать замедление работы мессенджера уже с 10 февраля, также пишет РБК со ссылкой на источники.

Наибольшее число жалоб — из отдалённых регионов

Больше всего пользователей сообщили о сбоях из Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской и Новосибирской областей. Также поступают обращения из Самарской области и Москвы. Пользователи жалуются на невозможность отправлять сообщения, сбои мобильного приложения и проблемы с уведомлениями.

По данным Downdetector,

53% жалоб пришлись на общий сбой сервиса,

жалоб пришлись на общий сбой сервиса, 18% — на работу мобильного приложения,

— на работу мобильного приложения, 17% — на уведомления,

— на уведомления, 9% — на работу сайта и десктопной версии Telegram.



Международные пользователи сбоя не фиксируют

Версии Downdetector для других стран — США, ОАЭ, Бразилия, Италия и Япония — не показывают сообщений о перебоях, что указывает на локальный характер проблем в России.

РКН может начать замедление работы Telegram с 10 февраля

Роскомнадзор планирует приступить к частичному ограничению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

По словам собеседников издания, меры по замедлению сервиса могут начать применяться во вторник, 10 февраля. Один из источников РБК также утверждает, что отдельные меры по ограничению работы Telegram уже принимаются. Роскомнадзор пока не комментировал эту информацию.

Сбои в Telegram случаются не впервые

Перебои в работе Telegram происходят не впервые. Крупные сбои фиксировались 9 февраля и 10 января. В эти дни пользователи жаловались на проблемы в разных регионах России, включая Москву, Новосибирскую, Краснодарскую и Красноярскую области, а также Санкт-Петербург.

Большинство обращений приходилось на устройства под управлением Android — около 40%. На Windows пришлось 31% жалоб, на iOS — 26%, на macOS — около 1%.

Ограничения на звонки в мессенджерах действуют с августа 2025-го

Ещё в августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения на голосовую и видеосвязь в мессенджерах Telegram и WhatsApp. В результате у пользователей в ряде регионов возникают перебои с видеозвонками и голосовыми вызовами — при этом переписка, передача фото и видео продолжают работать.

В ведомстве объяснили меры борьбой с телефонным мошенничеством и терроризмом, а также тем, что оба сервиса не выполняют требования закона о «приземлении»..



Контекст

10 февраля мессенджер Max запустил новую функцию — приватные каналы. Теперь пользователи из России и Белоруссии могут создавать каналы с ограниченным доступом, публиковать мультимедийный контент, управлять реакциями и модерировать вступления подписчиков.

После обновления приложения достаточно в разделе «Чаты» выбрать опцию «Создать приватный канал» и настроить параметры доступа, в том можно сделать сообщество закрытым.