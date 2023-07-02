Valve не будет публиковать в Steam игры на базе ИИ, созданные с нарушением авторских прав

Компания Valve — владелец сервиса цифровой дистрибуции игр и ПО Steam и разработчик Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead и Dota 2 — заявила, что не препятствует размещению в Steam продуктов, созданных на базе искусственного интеллекта. Но фирма будет строго отслеживать нарушение авторских прав и блокировать игры и приложения, в создании которых при генерации контента силами ИИ такие права были нарушены.
Ранее в июне на Reddit пользователи начали жаловаться, что Steam не публикует игры с контентом, созданным искусственным интеллектом. Представитель Valve по связям с общественностью Кейси Бойл в официальном обращении The Verge заявила, что это не совсем верно.
Цель компании — «не препятствовать использованию ИИ в Steam; вместо этого мы работаем над тем, как интегрировать его в наши уже существующие правила проверки» контента.
Пресс-секретарь объяснила, что все возможные отказы напрямую связаны с действующим законодательством: «разработчики могут использовать эти технологии искусственного интеллекта в своей работе ... но они не могут нарушать существующие авторские права».
Действующие в Valve правила запрещают использовать в разработках «контент, которым вы не владеете или на который у вас нет соответствующих прав».
Велика вероятность, что программисты, которым было отказано в размещении, включили в свои игры «художественные ресурсы, созданные искусственным интеллектом, который, по-видимому, опирается на материалы, защищенные авторским правом, принадлежащие третьим лицам».
Бойл добавила, что Steam вернет средства за отправку приложений всем разработчикам, чьи игры были отклонены из-за проблем с авторскими правами.
Появление искусственного интеллекта добавило новое, сложное измерение в дискуссии вокруг авторских прав. Эта проблема волнует юристов по всему миру.
К примеру, более 60% российских юристов, участвовавших в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, видят необходимость в законодательном регулировании ИИ. А одним из главных рисков, связанных с применением ИИ, 77% считают как раз риски в сфере авторских прав.
Фото на обложке: Unsplash
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