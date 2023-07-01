Большинство юристов в России высказались за регулирование ИИ

Большинство российских юристов высказались за регулирование ИИ, говорится в результатах исследования Moscow Digital School. Сообщество считает, что применение искусственного интеллекта несет множество рисков, в том числе репутационных и связанных с использованием авторских прав.

Более 60% юристов, участвовавших в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, считают необходимым введение законодательного регулировании ИИ. RB.RU ознакомился с результатами исследования.

Юридическое сообщество указывает на риски, связанные с применением ИИ. Самыми значимыми из них названы связанные с использованием авторских прав споры (77,1% опрошенных), репутационные риски из-за предоставления некачественных услуг (50,8%), вероятность раскрытия конфиденциальной информации и зависимость от ИИ-технологий (40,3%).

Эксперты считают необходимым принятие законов, связанных с регулированием применения ИИ и введение юридического определения искусственного интеллекта и связанных с ним решений.

75% опрошенных экспертов уверены, что ChatGPT не сможет заменить юристов. Только 3,6% респондентов абсолютно уверены в обратном.

Исследование проведено среди 500 юристов крупных российских IT-компаний, занимающихся интеллектуальной собственностью.

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