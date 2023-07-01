Большинство юристов в России высказались за регулирование ИИ

Большинство российских юристов высказались за регулирование ИИ, говорится в результатах исследования Moscow Digital School. Сообщество считает, что применение искусственного интеллекта несет множество рисков, в том числе репутационных и связанных с использованием авторских прав.
Более 60% юристов, участвовавших в исследовании образовательной платформы Moscow Digital School, считают необходимым введение законодательного регулировании ИИ. RB.RU ознакомился с результатами исследования.
Юридическое сообщество указывает на риски, связанные с применением ИИ. Самыми значимыми из них названы связанные с использованием авторских прав споры (77,1% опрошенных), репутационные риски из-за предоставления некачественных услуг (50,8%), вероятность раскрытия конфиденциальной информации и зависимость от ИИ-технологий (40,3%).
Эксперты считают необходимым принятие законов, связанных с регулированием применения ИИ и введение юридического определения искусственного интеллекта и связанных с ним решений.
75% опрошенных экспертов уверены, что ChatGPT не сможет заменить юристов. Только 3,6% респондентов абсолютно уверены в обратном.
Исследование проведено среди 500 юристов крупных российских IT-компаний, занимающихся интеллектуальной собственностью.
Фото на обложке: Burdun Iliya /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Половина отцов в России выразила готовность уйти в декретный отпуск — опрос
- 2 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 3 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 4 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 5 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
ВОЗМОЖНОСТИ
01 июля 2023
02 июля 2023