Владельцы Qiwi-кошелька cмогут вернуть деньги онлайн

Пользователи Qiwi-кошелька смогут вернуть деньги онлайн на сайте сервиса. Раньше для этого нужно было отправить заявление по «Почте России» или посетить офис самой компании. Первым на это обратил внимание ТАСС.

Для возврата денег нужно заполнить анкету и прикрепить к ней фото паспорта РФ. Пользователю придется указать полные паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета для перевода, почтовый адрес.

Требование о возврате средств, согласно данным при заполнении анкеты, рассматривается в течение 30 рабочих дней с даты его получения.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви Банка». После этого оказалось недоступно пополнение кошелька Qiwi, также платежная система заблокировала вывод средств. С проблемами столкнулись и клиенты других банков, сотрудничающих с Qiwi. В ЦБ, как и в АСВ, позднее заявили, что у «Киви Банка», по предварительным оценкам, хватит средств, чтобы вернуть деньги и с электронных кошельков.

АСВ выявило в «Киви Банке» порядка 9,3 млн кошельков с общей суммой средств на них в размере 4,4 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что банк «Точка» выкупит оставшиеся в «Киви Банке» средства своих клиентов на 8 млрд рублей. Первые платежи банк собирается совершить 5 марта.

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