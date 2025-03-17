Versace продлила регистрацию табачного бренда в России
Юлия Пажитных
Срок действия исключительного права итальянской Versace на одноименный бренд в России продлен до 15 июня 2035 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Роспатента, обратил внимание Русбейс.
Versace продлила регистрацию табачного бренда в России
https://rb.ru/news/versace-tabachnogo-brenda/
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Запись о продлении бренда была внесена в реестр Роспатента 13 марта. Бренд был зарегистрирован по 34 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которому относятся табак, курительные принадлежности и спички.
Зарегистрированный бренд Versace, фото: Русбейс
- Versace производит одежду, парфюмерию, часы, товары для дома, аксессуары и другие предметы роскоши. В марте 2022 года холдинг EssilorLuxottica, в состав которого входит Versace, объявил о временной приостановке деятельности в России.
- За последний месяц зарубежный бизнес, прекративший работу в России, стал чаще регистрировать товарные знаки в Роспатенте. Например, заявки подали испанская Inditex (Zara, Bershka и другие бренды), Gucci и Apple.
- Комментируя потенциальное возвращение иностранного бизнеса, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил Русбейс, что ушедшие компании не вернутся, пока действуют санкции.
Фото на обложке: ArDanMe / Shutterstock / FOTODOM
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