Вертолет NASA впервые оказался на новом месте на Марсе

Вертолет Ingenuity во время пятого полета впервые перелетел на новое место на поверхности Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вертолет стартовал в 15:26 по времени восточного побережья Соединенных Штатов. Его полет длился 108 секунд. За это время он переместился на 129 метров в южном направлении.

Максимальная высота полета составила 10 метров. Ранее воздушное судно всегда приземлялось на место старта.

Вертолет Ingenuity прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Первый испытательный полет на Марсе проходил 19 апреля.

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