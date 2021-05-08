Вертолет NASA впервые оказался на новом месте на Марсе

Вертолет Ingenuity во время пятого полета впервые перелетел на новое место на поверхности Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Вертолет стартовал в 15:26 по времени восточного побережья Соединенных Штатов. Его полет длился 108 секунд. За это время он переместился на 129 метров в южном направлении.
Максимальная высота полета составила 10 метров. Ранее воздушное судно всегда приземлялось на место старта.
Вертолет Ingenuity прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Первый испытательный полет на Марсе проходил 19 апреля.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Allard One/
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Крупнейшая трубопроводная топливная компания в США подверглась кибератаке
- 2 Рассчитайте индекс «бюрократизации» и работайте по-новому. Какие компании не возьмут в будущее
- 3 Космическая музыка: NASA опубликовала звук полета вертолета «Ingenuity» на Марсе
- 4 Virgin Hyperloop объявила дату запуска своих сверхбыстрых капсул
- 5 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования