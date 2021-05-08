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Вертолет NASA впервые оказался на новом месте на Марсе

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Вертолет Ingenuity во время пятого полета впервые перелетел на новое место на поверхности Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вертолет NASA впервые оказался на новом месте на Марсе

Вертолет стартовал в 15:26 по времени восточного побережья Соединенных Штатов. Его полет длился 108 секунд. За это время он переместился на 129 метров в южном направлении.

Максимальная высота полета составила 10 метров. Ранее воздушное судно всегда приземлялось на место старта.

Вертолет Ingenuity прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance. Первый испытательный полет на Марсе проходил 19 апреля.

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Фото: Allard One/Shutterstock

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