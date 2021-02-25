Vice: McDonald's следит за сотрудниками, выступающими за повышение зарплаты

В McDonald's уже несколько лет работает секретное подразделение, созданное для слежки за отдельными сотрудниками. Оно собирает информацию о работниках, выступающих за повышение минимальной зарплаты до $15 в час. Об этом сообщает Vice со ссылкой на документы и заявления сотрудников компании.

Отмечается, что отслеживаемые работники участвуют в деятельности общественного движения Fight for $15. С 2012 года оно организовывает протесты и и забастовки сотрудников сферы быстрого питания в США и других странах, требуя увеличения минимальной зарплаты.

Так, группы аналитиков разведки McDonald's располагаются в офисах в Чикаго и Лондоне, пишет Vice. Специалисты отслеживают личные встречи активистов, выясняют их цели и стратегию, а также мониторят их социальные сети. Для этого даже используются фейковые аккаунты.

В компании наличие подобной практики отрицают, но отмечают, что специальная команда, «сосредоточенная на выявлении потенциальных угроз» действительно имеется.

«Мы обязаны следить за активностью протестов сотрудников, которые могут нацелиться на нарушение работы ресторана, это, в свою очередь, может поставить под угрозу безопасность персонала и клиентов», — пояснил представитель McDonald's Джесси Левин.

Ранее с похожими обвинениями столкнулся Amazon. По заявлению правозащитной организации «Институт открытых рынков», компания создала систему тотального контроля за сотрудниками. Также интернет-гипермаркет запатентовала браслет, отслеживающий действия работников склада. Он может вибрировать, чтобы человек направил руки в нужную сторону.

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