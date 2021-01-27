Банкам, ритейлерам, промышленным предприятиям: создана система видеомониторинга с функцией анализа ситуации

Компании HeadPoint и VisionLabs объявили о партнерстве для создания совместных решений на базе технологий интернета вещей (IoT) и компьютерного зрения. В том числе компании работают над единой системой видеомониторинга с функцией автоматического ситуационного анализа. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе компании «Группа Систематика», в которую входит HeadPoint.

Система видеоанализа создана на базе IoT-платформы InOne компании HeadPoint и решения для распознавания и анализа лиц VisionLabs.

Интеграционная IoT‑платформа InOne позволяет быстро подключать системы видеонаблюдения различных производителей и объединять их с IoT-устройствами. По заявлению разработчиков, с ее помощью пользователи получают единую событийную систему реагирования.

Функционал Luna Platform был добавлен в InOne. Биометрическое решение на основе нейронных сетей позволяет верифицировать и идентифицировать личность человека. Также система определяет его эмоции, пол, возраст, элементы поведения и атрибуты одежды.

«Совмещение технологий интернета вещей и компьютерного зрения дает возможность интегрировать видеопотоки с большого количества камер в единую систему с быстрым и точным анализом изображения», — отмечает коммерческий директор VisionLabs Илья Романов.



В планах компаний встроить в IoT-платформу и другие продукты VisionLabs на основе компьютерного зрения. Например, интеллектуальную видеоаналитику для распознавания транспорта Luna Cars и систему распознавания средств индивидуальной защиты: каски, капюшона, жилеток и перчаток — в режиме реального времени.

Отмечается, что готовый продукт позволит создать единую систему видеонаблюдения на отдельных объектах. Программа будет:

получать и обрабатывать фото- и видеоданные,

формировать единый журнал событий,

автоматизировать процесс принятия решений.

В качестве возможностей реагирования системы на те или иные события будут предложены оповещение персонала через приложение, отправка сообщений по СМС и электронной почте, отправка пакета данных во внешнюю систему, запуск скрипта и другие мероприятия.

По словам гендиректора HeadPoint, cистема позволит создать спектр решений для статучета и анализа посещаемости, идентификации людей и транспорта, а также выявления нетипичного поведения в работе с клиентами в банковском бизнесе, ритейле и промышленности. Также решение будет полезно для органов правопорядка в части предотвращения противоправных действий.

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