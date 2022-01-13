Visa протестирует цифровые валюты центральных банков

Visa в 2022 году предоставит центральным банкам возможность тестировать приложения для национальных цифровых валют.

Visa запустит пилотную программу весной 2022 года вместе с блокчейн-разработчиком ConsenSys, сообщил Bloomberg. Для этих целей платежная система намерена обсудить с 30 центральными банками их планы, связанные с созданием национальных цифровых валют.

«Мы думаем, что в будущем стейблкоины и цифровые валюты центральных банков будут сосуществовать и появится множество разных подходов к созданию продуктов на их основе», — заявил глава отдела криптовалют Visa Куй Шеффилд.

ConsenSys специализируется на разработке нестандартного программного обеспечения, создает децентрализованные приложения (DApps), корпоративные решения и инструменты разработки для блокчейн-экосистем. Компания сотрудничала с несколькими центральными банками для тестирования цифровых валют, включая Управление денежного обращения Гонконга, Резервный банк Австралии и Банк Таиланда.

В настоящее время Visa выпускает платежные карты, привязанные к USD Coin, стейблкоину, выпущенному в 2018 году консорциумом, в который входит Circle Internet Financial.

Аналогичную платформу тестирования цифровых валют центральных банков в 2020 году уже запустила другая крупнейшая международным платежная система Mastercard.

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