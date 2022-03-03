VK увеличила выручку в четвертом квартале на 12,4% — до 37 млрд рублей

Общая сегментная выручка VK в четвертом квартале 2021 года выросла на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО. Годовая выручка выросла на 18,2% год к году — до 125,75 млрд рублей.

Другие показатели четвертого квартала:

Показатель EBITDA компании увеличился на 46,4% и достиг 10,6 млрд рублей.

Чистая прибыль от консолидированных «дочек» VK выросла на 152,1% год к году — до 4,4 млрд рублей.

Чистый убыток сократился до 1,2 млрд рублей против 2,6 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года, в том числе:

Чистый убыток СП «O2O» составил 3,2 млрд рублей, СП «AliExpress Россия» — 2,2 млрд рублей, «Учи.ру» показал прибыль в 26 млн рублей, а убыток «Умскул» составил 34 млн рублей.

Структура выручки в четвертом квартале:

Реклама — рост на 14,7% год к году, до 14,65 млрд рублей.

ММО-игры — рост на 3,3%, до 10 млрд рублей.

Платежи пользователей за социальные сервисы (Community IVAS) — рост на 2,9%, до 5 млрд рублей.

Образовательные технологии — рост на 38%, до 3,5 млрд рублей.

Прочая выручка выросла на 25,4%, составив 3,6 млрд рублей.

Показатели за весь 2021 год:

EBITDA компании возросла на 18,2% год к году — до 31,8 млрд рублей.

Чистая прибыль VK от консолидированных дочерних компаний выросла на 24,7%, достигнув 12,4 млрд рублей.

Чистый убыток с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий увеличился до 6,5 млрд рублей против 1,95 млрд рублей в 2020 году, в том числе:

Чистый убыток СП «O2O» — 14,4 млрд рублей, СП «AliExpress Россия» — 4,4 млрд рублей, «Учи.ру» — 66 млн рублей, «Умскул» — 34 млн рублей.

Чистый долг без учета арендных обязательств на 31 декабря 2021 года составил 35,4 млрд рублей (50,8 млрд с учетом арендных обязательств), при этом 21,6 млрд рублей было вложено в СП «O2O», $60,3 млн — в СП «AliExpress Россия», 4,7 млрд рублей — в онлайн-образование и игры.

Компания пока не делает прогнозов и планов на 2022 год. VK представит и после того, как завершится текущий стратегический анализ и «улучшится возможность прогнозирования».

Основные показатели по сегментам

«Социальные сети и коммуникационные сервисы». Выручка сегмента в четвертом квартале увеличилась на 10,2%, до 17,9 млрд рублей за счет роста доходов от рекламы. EBITDA — на 23,8%, до 8,2 млрд рублей. Основным дайвером роста стало повышение эффективности по крупнейшим статьям затрат, включая персонал, маркетинг и оплату агентам / партнерам.

«ВКонтакте». Средняя месячная аудитория соцсети в России составила 72,5 млн в четвертом квартале, дневная аудитория — 47 млн. Число приложений на платформе VK Mini Apps выросло на 53% в годовом исчислении в декабре и превысило 39 700.

«Одноклассники» (ОК). В четвертом квартале средняя месячная аудитория ОК в РФ составила 38 млн пользователей. Средняя месячная аудитория мобильных игр превысила 13 млн пользователей.

«Игры» (представлен брендом My.Games).

Выручка My.Games увеличилась на 10,5% за 2021 год — до 43,8 млрд рублей, и на 5,1% в четвертом квартале — до 11,6 млрд рублей. Около 67% выручки в четвертом квартале приходится на мобильные игры (76% в четвертом квартале 2020 года). Доля выручки с рынков за пределами России и СНГ в четвертом квартале составила 73% (77% в четвертом квартале 2020 года). В топ-3 международных рынков входят США, Германия и Великобритания.

Показатель EBITDA My.Gamesв четвертом кваратле вырос на 163,6% — до 3,8 млрд рублей с рентабельностью 32,6%.

«Образовательные технологии» (Skillbox Holding Limited, в том числе Skillbox (100%), Geekbrains (100%), Skillfactory (63.75%), Mentorama (90%), Lerna (70%)).

Выручка в четвертом квартале возросла на 38% — до 3,6 млрд рублей. В 2021 году выручка составила 10,4 млрд рублей, что «соответствует прогнозу».

Убыток по EBITDA ссотавил 0,5 млрд рублей в четвертом квартале 2021 года из-за увеличения расходов на персонал и коммерческих расходов. Негативное влияние оказало также увеличение налоговой нагрузки по отношению к 2020 году.

«Новые инициативы»

Выручка сегмента достигла 4,2 млрд рублей в четвертом квартале, увеличившись на 26%, наибольший вклад в рост внесли платформы рекомендаций. Убыток по EBITDA составил 881 млн рублей по сравнению с убытком в размере 1,2 млрд рублей в четвертом квартале 2020 году.

«Юла» (объявления). Выручка выросла на 11% в 4 квартале и превысила 1,1 млрд рублей. За весь 2021 год она составила 3,8 млрд рублей. Рост объясняется увеличением доли продаж B2B. Средняя месячная аудитория выросла на 18% в годовом исчислении и достигла 39 млн в декабре.

«VK Клипы» (короткие видео). По состоянию на декабрь сервис насчитывал более 11,3 млн коротких видеороликов (+223% год к году) от более 2,4 млн создателей уникального контента (+118% год к году). Вовлеченность пользователей: в среднем 368 млн просмотров в день в четвертом квартале.

«Пульс» и Relap (платформы рекомендаций). Дневная активная аудитория сервиса «Пульс» в четвертом квартале составила 9,8 млн пользователей (+74% год к году), а месячная активная аудитория достигла 77,6 млн пользователей (+36% год к году). Дневная активная аудитория Relap в 4 квартале — 9,7 млн пользователей (+23% год к году), месячная — 114 млн пользователей (+6% год к году). Совокупная выручка в четвертом квартале достигла 473 млн рублей, увеличившись на 115%. В 2021 году — 1,3 млрд рублей (рост на 124%).

Совместные предприятия

СП «О2О» (по 45,01% у VK и «Сбера»). Общий объем оборота товаров (GMV) «О2О» в четвертом квартале ссотавил 53 млрд рублей (рост на 34% год к году). Убытки по EBITDA — 6,5 млрд рублей, основным направлением инвестиций были интернет-магазины продуктов.

СП «AliExpress Россия» (доля VK — 15%). GMV без учета услуг вырос на 46% — до 306 млрд рублей в 2021 году, при этом локальный бизнес вырос на 124% — до 110 млрд рублей до 36% от общего GMV. Общее количество заказов достигло 309 млн в 2021 году, число активных покупателей превысило 28,7 млн.

Выручка сервиса Delivery Club, который является частью O2O-платформы, выросла на 60% в 2021 году и составила 16,2 млрд рублей. Delivery Club выполнил 87 млн заказов, что на 45% превысило результат 2020 года. По итогам четвертого квартала выручка сервиса составила 5,3 млрд рублей, на 69% превысив результат аналогичного квартала 2020 года.

Фото на обложке: VK