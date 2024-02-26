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VK встроила нейросеть в часть своих сервисов для работы с рутинными задачами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

VK начала применять генеративный искусственный интеллект (ИИ) в сервисах «Почта», «Облако», «Заметки» и «Календарь» — в бета-версии были расширены возможности этих продуктов, говорится в сообщении VK.

VK встроила нейросеть в часть своих сервисов для работы с рутинными задачами

В «Почте Mail.ru» нейросеть сможет составить краткий пересказ входящего письма и выделить главные мысли — это должно экономить время на прочтении длинных сообщений.

В «Облаке Mail.ru» и «Заметках Mail.ru» ИИ поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей.

«Календарь» теперь сможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких.  

Попробовать бета-версии новых возможностей можно по ссылке с любого почтового ящика, после авторизации пользователь получит письмо с инструкцией. VK встроила в продукты собственную нейросеть. 

Фото на обложке: VK

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