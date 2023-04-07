VK открыла новый набор на программу амбассадоров. Ее участников обучат созданию контента, развитию сообществ и личного бренда. Амбассадоры будут популяризировать IT-сферу и технологии в школах, вузах и на других площадках.

О старте набора на амбассадорскую программу объявили в пресс-службе VK. Амбассадоры VK будут популяризировать сферу информационных технологий в школах, вузах и на других площадках.

В VK уточнили, что участников программы обучат созданию контента, развитию сообществ и личного бренда. Наставниками новых амбассадоров выступят участники программы прошлых лет.

Прием заявок на участие в программе продлится до 21 мая. Для тех, кто прошел отборочный тур (успешно выполнил задания в приложениях «ВКонтакте»), обучающие курсы начнутся в июне. Имена амбассадоров нового сезона VK объявит в сентябре.

VK запустила программу в 2018 году. За пять лет амбассадорами компании стали 250 человек, которые провели более 2 тыс. мероприятий, сообщили в VK.

Фото на обложке: пресс-служба VK