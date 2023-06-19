VK добавит аудиокниги в свой музыкальный сервис

VK планирует добавить аудиокниги в свой сервис «VK Музыка». Компания ведет переговоры с издательствами, услуга может появиться в течение нескольких месяцев.

Пока неизвестна бизнес-модель, в рамках которой аудиокниги будут монетизироваться. Какую комиссию нужно будет платить, тоже неизвестно. В среднем, на других ресурсах, она составляет 30-50%, пишут «Ведомости».

Сейчас все экосистемы активно развивают свои развлекательные сервисы, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Он сомневается, что аудиокниги будут пользоваться высоким спросом среди основной аудитории «VK Музыки», но, вполне вероятно, они привлекут новых подписчиков в возрасте от 24 лет.

Выручка VK по итогам первого квартала 2023 года выросла на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,3 млрд рублей. Основным источником роста стала онлайн-реклама. Выручка этого сегмента увеличилась на 67%, достигнув 16,3 млрд рублей.

Фото на обложке: VK